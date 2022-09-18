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Ани Лорак отменила концерты в России и поехала в Европу

Limon.ee
Ани Лорак отменила концерты в России и поехала в Европу
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Ани Лорак.
Ани Лорак. Фото: Vigantas Ovadnevas

Ани Лорак отменила все запланированные ранее концерты в России, пишет «Рамблер».

Певица наметила большое гастрольное турне по городам Европы. Рекламируя свою программу, Ани представляет себя как самую известную певицу из Украины, которая покоряет зрителей со всего мира. 

«Обладательница пяти золотых и двух платиновых альбомов, народная артистка Украины, участница песенного конкурса «Евровидение-2008», где заняла 2-е место, обладательница пяти «Золотых граммофонов». Это лишь малая часть музыкальных достижений Ани Лорак, она продолжает их приумножать, покоряя своим талантом страны на всех континентах земного шара», — говорится в афише. 

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