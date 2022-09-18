Ани Лорак отменила концерты в России и поехала в Европу

«Обладательница пяти золотых и двух платиновых альбомов, народная артистка Украины, участница песенного конкурса «Евровидение-2008», где заняла 2-е место, обладательница пяти «Золотых граммофонов». Это лишь малая часть музыкальных достижений Ани Лорак, она продолжает их приумножать, покоряя своим талантом страны на всех континентах земного шара», — говорится в афише.