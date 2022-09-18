ФОТО ⟩ Попались: Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид подловили папарацци

Уже несколько недель ходят слухи, что Лео ухаживает за известной моделью, сообщалось, что парочка проводит очень много времени вместе. Поговаривали даже, что именно ради нее актер расстался со своей бывшей возлюбленной Камиллой Морроне, пишет Starhit.