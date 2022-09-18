Уже несколько недель ходят слухи, что Лео ухаживает за известной моделью, сообщалось, что парочка проводит очень много времени вместе. Поговаривали даже, что именно ради нее актер расстался со своей бывшей возлюбленной Камиллой Морроне, пишет Starhit.
ФОТО ⟩ Попались: Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид подловили папарацци
Попались: Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид подловили папарацци
На афтепати недели моды в Нью-Йорке журналисты засняли мило беседующих звезд. Ди Каприо держал Джи за руки и что-то шептал ей на ушко
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