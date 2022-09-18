Браслеты участников прощания с Елизаветой II продают на eBay за сотни евро

Скорбящие продают свои использованные браслеты за сотни, а то и тысячи фунтов стерлингов, несмотря на то, что они не помогут покупателям избежать очереди.

Эти браслеты уже не получится использовать для участия в прощании с королевой, скорее, они продаются в качестве памятного сувенира.

Браслеты с церемонии прощания с Королевой Елизаветой II Фото: eBay

Также сообщается, что после смерти королевы в интернете подорожали её портреты и другие предметы коллекционирования.

Уже около дюжины человек выставили бумажные браслеты на онлайн-площадке eBay, причем некоторые заявили, что часть вырученных денег пойдет на благотворительность. Количество предложений постоянно увеличивается.

В связи с беспрецедентно длинной очередью желающим выдали цветные браслеты для обозначения своего места, чтобы они могли отлучиться, чтобы попить или сходить в туалет, а затем вернуться назад.