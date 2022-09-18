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Браслеты участников прощания с Елизаветой II продают на eBay за сотни евро

Limon.ee
Браслеты участников прощания с Елизаветой II продают на eBay за сотни евро
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Продажа браслетов на поминальную службу
Продажа браслетов на поминальную службу Фото: eBay

Скорбящие предлагают на eBay использованные браслеты, которые давали стоящим в очереди к гробу британской королевы Елизаветы II, за сотни фунтов.

Скорбящие продают свои использованные браслеты за сотни, а то и тысячи фунтов стерлингов, несмотря на то, что они не помогут покупателям избежать очереди.

Эти браслеты уже не получится использовать для участия в прощании с королевой, скорее, они продаются в качестве памятного сувенира.

Браслеты с церемонии прощания с Королевой Елизаветой II
Браслеты с церемонии прощания с Королевой Елизаветой II Фото: eBay

Также сообщается, что после смерти королевы в интернете подорожали её портреты и другие предметы коллекционирования.

Уже около дюжины человек выставили бумажные браслеты на онлайн-площадке eBay, причем некоторые заявили, что часть вырученных денег пойдет на благотворительность. Количество предложений постоянно увеличивается.

В связи с беспрецедентно длинной очередью желающим выдали цветные браслеты для обозначения своего места, чтобы они могли отлучиться, чтобы попить или сходить в туалет, а затем вернуться назад.

Напомним, похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, где по традиции хоронят английских монархов. С 12 сентября в Великобритании проходит многодневная процедура прощания с королевой.

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