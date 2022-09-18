Скорбящие предлагают на eBay использованные браслеты, которые давали стоящим в очереди к гробу британской королевы Елизаветы II, за сотни фунтов.
Браслеты участников прощания с Елизаветой II продают на eBay за сотни евро
Скорбящие продают свои использованные браслеты за сотни, а то и тысячи фунтов стерлингов, несмотря на то, что они не помогут покупателям избежать очереди.
Эти браслеты уже не получится использовать для участия в прощании с королевой, скорее, они продаются в качестве памятного сувенира.
Также сообщается, что после смерти королевы в интернете подорожали её портреты и другие предметы коллекционирования.
Уже около дюжины человек выставили бумажные браслеты на онлайн-площадке eBay, причем некоторые заявили, что часть вырученных денег пойдет на благотворительность. Количество предложений постоянно увеличивается.
В связи с беспрецедентно длинной очередью желающим выдали цветные браслеты для обозначения своего места, чтобы они могли отлучиться, чтобы попить или сходить в туалет, а затем вернуться назад.
Напомним, похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, где по традиции хоронят английских монархов. С 12 сентября в Великобритании проходит многодневная процедура прощания с королевой.