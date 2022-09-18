Таллиннская клиника сексуального здоровья и пациентка Александрия, забронировавшая в ней прием, имеют разные версии произошедшего. Хотя женщина утверждает, что ее грубо отправили домой за отсутствие удостоверения личности, в клинике говорят, что администратор даже предложил ей новый прием на тот же день.
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Таллиннка, забывшая дома удостоверение личности, осталась за дверью кабинета врача: то, как со мной обошлись, неприемлемо
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Таллиннка, забывшая дома удостоверение личности, осталась за дверью кабинета врача: то, как со мной обошлись, неприемлемо
«Нельзя так обращаться с людьми», – со слезами на глазах пожаловалась Александрия Миронюк своим подписчикам в Instagram, после неприятного опыта общения с Таллиннской клиникой сексуального здоровья.