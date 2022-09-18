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Таллиннка, забывшая дома удостоверение личности, осталась за дверью кабинета врача: то, как со мной обошлись, неприемлемо

Добавлен комментарий клиники сексуального здоровья
Кетлин Крузе Limon.ee
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Таллиннка, забывшая дома удостоверение личности, осталась за дверью кабинета врача: то, как со мной обошлись, неприемлемо
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Клиника сексуального здоровья в Таллинне
Клиника сексуального здоровья в Таллинне Фото: Google maps/Tallinna seksuaaltervise kliinik

Таллиннская клиника сексуального здоровья и пациентка Александрия, забронировавшая в ней прием, имеют разные версии произошедшего. Хотя женщина утверждает, что ее грубо отправили домой за отсутствие удостоверения личности, в клинике говорят, что администратор даже предложил ей новый прием на тот же день.

«Нельзя так обращаться с людьми», – со слезами на глазах пожаловалась Александрия Миронюк своим подписчикам в Instagram, после неприятного опыта общения с Таллиннской клиникой сексуального здоровья.

Утром 14 сентября, в 10.20, она была записана на прием в клинику на улице Марди. «Я уже бывала там раньше и никогда никаких проблем не возникало, все было очень комфортно», – рассказала она редакции. Однако в среду Александрия вышла из клиники в слезах – женщину, забывшую дома удостоверение личности, не пустили на прием.

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