Таллиннка, забывшая дома удостоверение личности, осталась за дверью кабинета врача: то, как со мной обошлись, неприемлемо

«Нельзя так обращаться с людьми», – со слезами на глазах пожаловалась Александрия Миронюк своим подписчикам в Instagram, после неприятного опыта общения с Таллиннской клиникой сексуального здоровья.

Утром 14 сентября, в 10.20, она была записана на прием в клинику на улице Марди. «Я уже бывала там раньше и никогда никаких проблем не возникало, все было очень комфортно», – рассказала она редакции. Однако в среду Александрия вышла из клиники в слезах – женщину, забывшую дома удостоверение личности, не пустили на прием.