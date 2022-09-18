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Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не впустить проблемы в жизнь

Limon.ee
Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не впустить проблемы в жизнь
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Рябина. Иллюстративная картинка.
Рябина. Иллюстративная картинка. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 18 сентября и как привлечь удачу в этот день, сообщает «Главред»

Чтобы привлечь удачу в свой дом, нужно было убрать и навести порядок в жилище. Считалось, что после такой операции болезни не подступят к человеку и его семье целый год.

Что нельзя делать 18 сентября

  • Нельзя на Захария нельзя заниматься стиркой.
  • Нельзя 18 сентября обещать что-либо. Можно не сдержать свое слово.
  • Нельзя 18 сентября одалживать деньги и брать в долг.

Приметы на 18 сентября

  • Если в этот день пожелтели листья раньше положенного, то осень будет ранней, а зима очень суровой.
  • Если много ягод на рябине, то осень будет дождливая.
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