Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не впустить проблемы в жизнь
Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не впустить проблемы в жизнь
Чтобы привлечь удачу в свой дом, нужно было убрать и навести порядок в жилище. Считалось, что после такой операции болезни не подступят к человеку и его семье целый год.
Что нельзя делать 18 сентября
- Нельзя на Захария нельзя заниматься стиркой.
- Нельзя 18 сентября обещать что-либо. Можно не сдержать свое слово.
- Нельзя 18 сентября одалживать деньги и брать в долг.
Приметы на 18 сентября
- Если в этот день пожелтели листья раньше положенного, то осень будет ранней, а зима очень суровой.
- Если много ягод на рябине, то осень будет дождливая.