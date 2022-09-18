Что делать, если вы дрожите от холода: 10 советов

Для того, чтобы сердце, почки и мозг функционировали без сбоев, нашему организму необходимо поддерживать температуру в 37ºС внутри тела. В холоде кровеносные сосуды в руках и ногах сужаются, чтобы, по крайней мере, внутренние органы хорошо снабжались кровью. В итоге мы получаем ледяные руки и ноги. Конечно, мириться с этим не нужно.