Надеть теплые шерстяные носки, заварить имбирный чай, укутаться в плед — Woman дополняет классические советы необычными и выясняет, почему женщины замерзают быстрее, чем мужчины.
Что делать, если вы дрожите от холода: 10 советов
Что делать, если вы дрожите от холода: 10 советов
Для того, чтобы сердце, почки и мозг функционировали без сбоев, нашему организму необходимо поддерживать температуру в 37ºС внутри тела. В холоде кровеносные сосуды в руках и ногах сужаются, чтобы, по крайней мере, внутренние органы хорошо снабжались кровью. В итоге мы получаем ледяные руки и ноги. Конечно, мириться с этим не нужно.
Почему женщины замерзают быстрее мужчин
- Мы несколько меньше представителей сильного пола и, как следствие, имеем другое соотношение поверхности кожи и объемов. Мужчины не так легко отдают тепло, потому что имеют меньше кожи на килограмм веса.
- У нас более тонкая кожа, так что в холоде отток крови для защиты внутренних органов происходит быстрее.
- У нас меньше мускулов, которые являются «производителями» и «накопителями» тепла.
- Кроме того, у нас иначе распределяются жировые накопления — женский жирок обычно располагается на ягодицах, бедрах и груди. У мужчин же, напротив, жир обычно локализуется в области живота, работая для внутренних органов «грелкой».
Как можно согреться
- Слушайте ту музыку, которая ассоциируется у вас с летом, солнцем и отпуском. Вашему бессознательному в этот момент становится все равно, лежит ли на улице снег, и вы согреваетесь.
- Почаще держите руки под горячей водой — на какое-то время вам станет теплее.
- Используйте аутотренинг. Классические формулы типа «Моя левая рука теплая» помогут согреться. Как проводить сеанс: концентрируйтесь на всех частях тела по очереди (направление движения — сверху вниз), вызывая у себя ощущение тепла — начинайте с каких-то крупных частей тела, затем, по мере освоения техники, «разбивайте» на более мелкие. То есть — если в начале довольно ощущения тепла, допустим, в правой ноге, то потом стоит концентрироваться на каждом пальчике в отдельности.
- Мыслите позитивно и находите и в холоде позитивные моменты (например, вспоминайте, что микробы тоже замерзают)— ученые утверждают, что оптимисты не только реже болеют, но и реже мерзнут.
- Выражения «горячие споры» и «жаркие дискуссии» возникло не зря. Как только вы концентрируетесь на беседе и начинаете отстаивать свою точку зрения, кровоснабжение мозга улучшается и … вам становится теплее.
- Не забывайте о цветотерапии и выбирайте вещи теплых оттенков: красная одежда всегда воспринимается более теплой, чем синяя, потому что различные цвета генерируют в мозге различные нервные импульсы.