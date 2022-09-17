Керсти Кальюлайд после пробежки с солистом группы Okean Elzy Святославом Вакарчуком направилась прямиком на 17-ую Ялтинскую международную ежегодную конференцию украинских и иностранных политиков и предпринимателей, которая в этом году проходит в Киеве.
«Русскiй воєнний корабль, iдi нах*й»: Керсти Кальюлайд передала привет из Киева
«Русскiй воєнний корабль, iдi нах*й»: Керсти Кальюлайд передала привет из Киева
Прогуливаясь по улицам украинской столицы, бывший президент Эстонии не смогла удержаться от покупки черной футболки с яркой надписью «Русскiй воєнний корабль, iдi нах*й», в которой позже и посетила международную конференцию YES (Yalta European Strategy).