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«Русскiй воєнний корабль, iдi нах*й»: Керсти Кальюлайд передала привет из Киева

Limon.ee
«Русскiй воєнний корабль, iдi нах*й»: Керсти Кальюлайд передала привет из Киева
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Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд. Фото: Ain Liiva/Virumaa Teataja

Керсти Кальюлайд после пробежки с солистом группы Okean Elzy Святославом Вакарчуком направилась прямиком на 17-ую Ялтинскую международную ежегодную конференцию украинских и иностранных политиков и предпринимателей, которая в этом году проходит в Киеве.

Прогуливаясь по улицам украинской столицы, бывший президент Эстонии не смогла удержаться от покупки черной футболки с яркой надписью «Русскiй воєнний корабль, iдi нах*й», в которой позже и посетила международную конференцию YES (Yalta European Strategy).

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