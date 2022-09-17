«Открыла дверь, а в душе другая девушка»: Юлианна Караулова рассказала об измене экс-мужа

Муж певицы, саунд-продюсер Андрей Черный, сначала был просто другом девушки, и только через несколько лет между ними вспыхнула романтическая искра.

– Ой, ну какой хороший мальчик! — смеется Юлианна, рассказывая о течении их с Андреем романа.

Семья, построенная на дружбе, как правило, получается крепкой. В отношениях Юлианны и Андрея царит гармония: они прекрасно понимают друг друга, а появившийся на свет год назад сынишка Александр сделал родителей еще ближе.

Однако несмотря на то что сейчас в ее личной жизни все хорошо, Юлианна не может спокойно говорить об измене, которую пережила несколько лет назад. Любовницу своего избранника она застала не где-нибудь, а прямо в квартире…

– Я просто открыла дверь, а там, в душе, другая девушка, — вздыхает Юлианна, вспоминая эту малоприятную встречу.