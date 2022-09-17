Лера Кудрявцева поделилась с нами впечатлениями от встречи с Юлианной, которая вспомнила о романтических и профессиональных отношениях со знаменитыми мужчинами, объяснила, почему засекретила собственную свадьбу, и рассказала об измене, которая до сих пор причиняет ей боль, пишет Woman.
«Открыла дверь, а в душе другая девушка»: Юлианна Караулова рассказала об измене экс-мужа
Муж певицы, саунд-продюсер Андрей Черный, сначала был просто другом девушки, и только через несколько лет между ними вспыхнула романтическая искра.
– Ой, ну какой хороший мальчик! — смеется Юлианна, рассказывая о течении их с Андреем романа.
Семья, построенная на дружбе, как правило, получается крепкой. В отношениях Юлианны и Андрея царит гармония: они прекрасно понимают друг друга, а появившийся на свет год назад сынишка Александр сделал родителей еще ближе.
Однако несмотря на то что сейчас в ее личной жизни все хорошо, Юлианна не может спокойно говорить об измене, которую пережила несколько лет назад. Любовницу своего избранника она застала не где-нибудь, а прямо в квартире…
– Я просто открыла дверь, а там, в душе, другая девушка, — вздыхает Юлианна, вспоминая эту малоприятную встречу.
Измена, конечно, не конец света, но никому не пожелаешь столкнуться с соперницей лицом к лицу, когда совершенно этого не ждешь.