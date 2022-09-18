Гороскоп на 18 сентября 2022: Девам – разочарование в близком, Козерогам – откровенный разговор

Овен

Сегодня не исключены разногласия со своей второй половинкой на бытовой почве. В этот день Овны полны энергии. Вы беретесь за домашние дела, однако ваш партнер может не разделить такого энтузиазма. Не самый лучший день для флирта и романтики, свидания могут повременить. Воздержитесь от обещаний, позже вы поймете, что сдержать слово будет сложно.

Телец

В день воскресенья смекалка и сообразительность Тельцов на высшем уровне. Это помогает решать сложные вопросы и справляться с поставленными задачами. Реализацию сегодняшних идей стоит отложить, лучше хорошенько все обдумать, чтобы не упустить важных деталей. Повышается вероятность конфликтных ситуаций с незнакомцами. Будьте осторожны с деньгами.

Близнецы

В этот день у Близнецов может быть много планов, только воплотить их не удастся. Что-то будет постоянно отвлекать как от профессиональных, так и от домашних обязанностей. Решение серьезных вопросов стоит отложить на другой день. Как и свидания, которые могут вас разочаровать.

Рак

Эмоциональный фон Раков оставляет желать лучшего. Сегодня родственники норовят дать вам советы, которые только вызывают раздражение. Вмешательство в вашу личную жизнь может вызвать разногласия, поэтому общение с близкими нужно свести к минимуму. Займитесь делом по душе, это поможет отвлечься от негативных мыслей.

Лев