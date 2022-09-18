Женский гороскоп на неделю 19-25 сентября: Тельцам – осторожность, Ракам – перемены, Козерогам – знаки удачи

Гороскоп на неделю – Лев

Для Львиц на этой неделе приоритетом будет профессиональная сфера и карьерные достижения. Большое внимание вы уделяете саморазвитию и быстро усваиваете новую важную информацию. В конце недели вам стоит быть осторожными с деньгами, контролируйте траты и не поддавайтесь на провокации на работе.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы чаще могут чувствовать приливы энергии. Вы можете ощущать жажду действовать, однако стоит помнить, что направлять эту жизненную силу нужно в правильное русло. Запишитесь в спортзал или займитесь домашними хлопотами, это поможет избавиться от накопившейся агрессии и успокоить мысли.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам в этом периоде стоит чаще говорить по душам с близкими и родными людьми. Важно избегать недосказанности в разговоре, искренность и честность помогут укрепить отношения как с партнером, так с родителями или подругами. Не спешите принимать важные решения, прежде чем делать выводы, обдумайте все последствия.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам стоит больше прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса. Ваша интуиция поможет найти верное решение и уберечь от неприятностей. Прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса и в делах любовных. В любом случае направляйте внутреннюю энергию на созидание как и в личной так и в профессиональной сфере.

Гороскоп на неделю – Стрелец