Изн*с*лов*ние и антидепрессанты: дочь Гузеевой шокировала признанием

Наследница звезды откровенно делится личным в социальных сетях, выкладывает откровенные фото. Она не раз писала о своих депрессиях, борьбе с булимией и анорексией: в какой-то момент Ольга весила всего 46 килограммов при росте более 170 сантиметров.

«По сути я толком не знаю, как должна выглядеть здоровая версия меня. В 17 я делала базовые упражнения, не страдала перееданием (как последние 2,5 года), и у меня всегда была мотивация быть лучше, потому что буллинг в Интернете никто не отменял, — признается Бухарова. — В 19 начался какой-то лютый зашквар с отношениями с абьюзером, медией (там опять всех волновал мой вес и внешность) и самой собой. Когда я весила 59-60 мой молодой человек критиковал меня и уговаривал похудеть».