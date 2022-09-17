В Риге отменили концерт «Би-2»

«Мероприятие не может произойти, потому что начиная с 19 сентября все граждане России с шенгенскими визами не смогут въехать в Латвию. У части команды такие визы, поэтому они не могут прибыть в Латвию», — уточнила организатор Эвия Голдмане.

Организаторы ведут переговоры с группой и получают необходимые консультации, чтобы найти наилучший выход из сложившейся ситуации. Вместе с этим журналисты обратились за комментарием к самим музыкантам, однако те отказались разговаривать с прессой и отметили, что сейчас их деятельность «на паузе».

«Спасибо за предложение и внимание к нашей группе. Мы не даем комментарии и интервью. Все на паузе! Извините», — ответили в «Би-2».

На сайте билетного оператора www.bilesuserviss.lv написано:

Уважаемые зрители!

К сожалению, в связи с принятием закона о запрете на въезд в Латвию с 19 сентября 2022 года всем гражданам России по шенгенским визам, выданным любыми странами Шенгенской зоны (https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/latvijas-lietuvas-igaunijas-un-polijas-kopigs-pazinojums-par-krievijas-pilsonu-ar-es-vizam-iecelosanas-ierobezosanu), группа Би-2 не сможет выступить в Риге в запланированную дату 23 сентября 2022 года.

Организатор и группа Би-2 берут время до 1 декабря 2022 года для проведения консультаций и принятия решения по дальнейшей судьбе концерта.

Мы надеемся найти оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации, в первую очередь, учитывающий интересы обладателей билетов на концерт.