Забраться на маяк или спуститься в бункер: в Таллинне пройдут бесплатные экскурсии по закрытым для посещения зданиям

В рамках проходящего в течение одних выходных мероприятия для посетителей будут открыты двери около 40 общественных зданий, жилых домов, строящихся объектов и любопытных офисных и производственных зданий.

Экскурсии по закрытым от посещений зданиям Таллинна Фото: Open House Tallinn

Open House Tallinn дает посетителям отличную возможность попасть в здания и помещения, обычно закрытые для посещения. Программа состоит из экскурсий для людей всех возрастов с разными интересами. Экскурсии составлены с учетом расположения, тематики и истории здания.

Посещение зданий сделают особенным экскурсии, к составлению которых приложили руку люди, тесно связанные со зданием: архитекторы, историки, жители, арендаторы и управляющие.