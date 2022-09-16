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Забраться на маяк или спуститься в бункер: в Таллинне пройдут бесплатные экскурсии по закрытым для посещения зданиям

Limon.ee
Забраться на маяк или спуститься в бункер: в Таллинне пройдут бесплатные экскурсии по закрытым для посещения зданиям
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Экскурсия. Иллюстративный снимок.
Экскурсия. Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

Open House Tallinn приглашает вас открыть для себя городские пространства Таллинна и познакомиться со здешней архитектурой и историей зданий 15 –16 октября. Мероприятие доступно для всех желающих.

В рамках проходящего в течение одних выходных мероприятия для посетителей будут открыты двери около 40 общественных зданий, жилых домов, строящихся объектов и любопытных офисных и производственных зданий.

Экскурсии по закрытым от посещений зданиям Таллинна
Экскурсии по закрытым от посещений зданиям Таллинна Фото: Open House Tallinn

Open House Tallinn дает посетителям отличную возможность попасть в здания и помещения, обычно закрытые для посещения. Программа состоит из экскурсий для людей всех возрастов с разными интересами. Экскурсии составлены с учетом расположения, тематики и истории здания.

Посещение зданий сделают особенным экскурсии, к составлению которых приложили руку люди, тесно связанные со зданием: архитекторы, историки, жители, арендаторы и управляющие.

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