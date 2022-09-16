Open House Tallinn приглашает вас открыть для себя городские пространства Таллинна и познакомиться со здешней архитектурой и историей зданий 15 –16 октября. Мероприятие доступно для всех желающих.
Забраться на маяк или спуститься в бункер: в Таллинне пройдут бесплатные экскурсии по закрытым для посещения зданиям
Забраться на маяк или спуститься в бункер: в Таллинне пройдут бесплатные экскурсии по закрытым для посещения зданиям
В рамках проходящего в течение одних выходных мероприятия для посетителей будут открыты двери около 40 общественных зданий, жилых домов, строящихся объектов и любопытных офисных и производственных зданий.
Open House Tallinn дает посетителям отличную возможность попасть в здания и помещения, обычно закрытые для посещения. Программа состоит из экскурсий для людей всех возрастов с разными интересами. Экскурсии составлены с учетом расположения, тематики и истории здания.
Посещение зданий сделают особенным экскурсии, к составлению которых приложили руку люди, тесно связанные со зданием: архитекторы, историки, жители, арендаторы и управляющие.
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