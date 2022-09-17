Разыскиваемая мать, по вине которой погиб ребенок, арестована

В апреле этого года в программе «Очевидец» канала Elu24 была показана история 60-летней Сирли Мяндмаа, которая четыре года назад похоронила свою 13-летнюю дочь. Согласно решению суда, вступившему в силу весной этого года, Мяндмаа сама виновна в преступлении, так как откладывала лечение ребенка.

Подробнее о трагической истории дочери Мяндмаа читайте ЗДЕСЬ.

Верховный суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы за то, что она не дала согласия на лечение своего ребенка от ВИЧ. До сих пор Мяндмаа не отбывала наказание.

Сирли Мяндмаа была объявлена в розыск. Фото: Kuvatõmmis Politsei kodulehelt

В пятницу 16 сентября начальник оперативного отдела Северной префектуры Урмет Тамбре сообщил в Твиттере, что Мяндмаа, объявленная в розыск, была поймана.

"Арестована. Сегодня мы арестовали Сирли Мяндмаа, которая была объявлена в розыск и еще не отправилась в тюрьму для отбывания наказания", – написал Тамбре в Твиттере.

Тамбре рассказал Elu24, что женщина была объявлена в розыск несколько дней назад, потому что не явилась в тюрьму для отбывания наказания. "Мы собрали информацию о возможном местонахождении женщины и арестовали ее сегодня вечером в 17:00 в районе Таллиннского порта".