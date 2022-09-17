РАЗОЧАРОВАНИЕ ⟩ Два с половиной посетителя и рыночный стиль: смотри, как прошел первый день ярмарки красоты Ilu Sõnum 2022

Одна из главных целей осенней ярмарки – демонстрация новинок продукций и услуг, а также освещение тенденций в мире красоты. По уверению организаторов выставки, осенняя ярмарка красоты является идеальным каналом для проведения презентаций и тестирования собственной продукции, а также для повышения осведомленности потребителей.

Журналист портала Limon заглянул на ярмарку Ilu Sõnum 2022, чтобы посмотреть, чем в этом году собираются удивлять гостей участники выставки. К сожалению, в первый день работы ярмарки удивлять было некого, да и, откровенно говоря, нечем. В удручающе-сером ангаре, переминаясь с ноги на ногу, скучают представители брендов, с грустью вспоминая о том доковидном потоке людей, от которого на сегодняшний день не осталось и следа.

Привычных пробников косметики у представителей бьют-индустрии теперь днем с огнем не сыщешь, да и сильно лакомых предложений и скидок на продукцию тоже не найдете.

Особую грусть вызывает павильон с дизайнерской одеждой: на фоне угрюмого, старого ангара, кофточки стоимость 200 евро+ выглядят особенно печально. Окидывая взглядом павильон, невольно вспоминаешь вещевые рынки 90-х и легендарные примерки на картонке.

Если это пространство должно вдохновлять, то что-то куда-то пошло явно не так.

Ilu Sõnum 2022. Павильон с дизайнерской одеждой. Фото: Limon

А в целом, смотрите галерею, ну, или прогуляйтесь на ярмарку красоты сами, а затем делитесь впечатлениями в комментариях!