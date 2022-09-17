В пятницу, 16 сентября, открылась ежегодная ярмарка красоты Ilu Sõnum, которая вернулась на рынок после затяжного двухлетнего локдауна.
РАЗОЧАРОВАНИЕ ⟩ Два с половиной посетителя и рыночный стиль: смотри, как прошел первый день ярмарки красоты Ilu Sõnum 2022
Одна из главных целей осенней ярмарки – демонстрация новинок продукций и услуг, а также освещение тенденций в мире красоты. По уверению организаторов выставки, осенняя ярмарка красоты является идеальным каналом для проведения презентаций и тестирования собственной продукции, а также для повышения осведомленности потребителей.
Журналист портала Limon заглянул на ярмарку Ilu Sõnum 2022, чтобы посмотреть, чем в этом году собираются удивлять гостей участники выставки. К сожалению, в первый день работы ярмарки удивлять было некого, да и, откровенно говоря, нечем. В удручающе-сером ангаре, переминаясь с ноги на ногу, скучают представители брендов, с грустью вспоминая о том доковидном потоке людей, от которого на сегодняшний день не осталось и следа.
Привычных пробников косметики у представителей бьют-индустрии теперь днем с огнем не сыщешь, да и сильно лакомых предложений и скидок на продукцию тоже не найдете.
Особую грусть вызывает павильон с дизайнерской одеждой: на фоне угрюмого, старого ангара, кофточки стоимость 200 евро+ выглядят особенно печально. Окидывая взглядом павильон, невольно вспоминаешь вещевые рынки 90-х и легендарные примерки на картонке.
Если это пространство должно вдохновлять, то что-то куда-то пошло явно не так.
А в целом, смотрите галерею, ну, или прогуляйтесь на ярмарку красоты сами, а затем делитесь впечатлениями в комментариях!
Работает Ilu Sõnum 2022 с 16 по 18 сентября. Стоимость входного билета – 5 евро полный или 3 евро льготный.