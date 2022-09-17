Российские туристы в ЕС из-за страха вандализма используют номера в «евростиле» без флага России: законно ли это?

Отправляющимся на своей машине в Евросоюз россиянам на родине предлагают купить дубликат автомобильных номеров в «евростиле», на которых нет российского флага. Продавцы утверждают, что передвигаться на таких номерах по ЕС гораздо безопаснее.

Все чаще такие машины можно встретить на улицах финских городов. Новости Yle поговорили с человеком, который купил такие номера.

«Решили обезопасить себя и заказали номера евростандарта»

Проживающий в Хельсинки россиянин Александр (спикер попросил не указывать его настоящие имя и фамилию) рассказал, что зимой его машина подверглась вандализму. Неизвестные украли его регистрационные номера. Молодого человека спасло только то, что в багажнике у него был дубликат. После этого он обзавелся машиной с финской регистрацией, однако для живущих в России родителей решил купить номера без российского флага.

– У меня родители часто довольно по Европе мотаются и ко мне сюда [в Финляндию] приезжают. Решили обезопасить себя и заказали родителям, если можно так сказать, номера евростандарта, – рассказал молодой человек.

По его словам, с номерами «евростандарта» было легко перемещаться на территории ЕС. Вопросов и лишнего внимания такие номера не вызывают.

– Ни разу даже не остановили автомобиль, – заметил Александр.

При этом он отмечает, что в России такие номера не принимаются, поэтому перед границей номера приходится менять.

25 евро, чтобы «спокойно» ездить по странам ЕС

Вопрос безопасности передвижения по Европе на автомобиле с российскими номерами часто поднимается в специализированных Telegram-каналах и на форумах. Некоторые россияне опасаются перемещаться на своей машине из-за случаев вандализма и повышенного интереса к российским номерам.

Судя по наличию рекламы, продажа номеров в »евростиле« пользуется популярностью.

Так, московская компания предлагает сделать себе дубликат номеров »евростиля« специально »для поездки в Европу. Стоимость начинается от 1500 рублей (примерно 25 евро).

За такую же сумму в Петербурге предлагают автомобильные номера «по Евростандарту». «С ними владельцы авто могут спокойно ездить по странам ЕС», – говорится в рекламе.

В Telegram предлагают сделать номера без надписи RUS и российского триколора «для безопасной эксплуатации автомобилей за рубежом». Цена колеблется от 1500 до 2500 рублей (25-41 евро).