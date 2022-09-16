Бой Биг-Бена и две тысячи гостей: как пройдут похороны Елизаветы II 19 сентября

В 10:35 утра по лондонскому времени начнется шествие с гробом Елизаветы из Вестминстерского замка, где сейчас находится ее тело. В сопровождении королевского военно-морского флота монарха отправят в последний путь на лафете – специальном приспособлении, которое использовалось для похорон всех королей начиная с Эдуарда VII. Сопровождать гроб будут 142 королевских солдата.

В 10:44 весь Лондон услышит волынщиков и барабанщиков, которые будут идти во главе шествия. Ожидается присутствие ирландского и шотландского полков, извещать о смерти монарха будут около 200 музыкантов. Дальше пойдут королевские глашатаи и офицеры, а сразу за гробом будут идти король и все члены королевской семьи.

The Guardian сообщает, что в этот раз принцу Гарри разрешили надеть военную форму. На других траурных мероприятиях герцогу Сассекскому в этом было отказано, поскольку он больше не исполняет королевских обязанностей. Однако в свое время Гарри был генерал-капитаном морской пехоты и пользовался уважением среди военных.

В 10:52 ожидается прибытие процессии к западным воротам Вестминстерского аббатства. Начнется государственная панихида по Елизавете. Речи произнесут Лиз Трасс и Патриция Скотланд, а архиепископ Кентерберийский зачитает проповедь.