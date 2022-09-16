Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз

Для 35-летней Блейк и 45-летнего Райана это будет уже четвертый ребенок. Пара воспитывает трех дочерей: семилетнюю Джеймс, пятилетнюю Инес и двухлетнюю Бетти.

В интервью Блейк не раз признавалась, что воспитание троих детей – непростая задача, однако она очень счастлива в роли матери. Райан Рейнольдс поддерживает супругу, а в прошлом году даже заявил, что хочет взять паузу в актерской карьере, чтобы проводить больше времени со своими детьми.