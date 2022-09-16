Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз. О беременности актрисы стало известно минувшим вечером — актриса появилась на 10th Annual Forbes Power Women's Summit в Линкольн-центре в Нью-Йорке в золотом мини-платье, которое подчеркнула ее округлившийся живот, пишет Сплетник.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз
Для 35-летней Блейк и 45-летнего Райана это будет уже четвертый ребенок. Пара воспитывает трех дочерей: семилетнюю Джеймс, пятилетнюю Инес и двухлетнюю Бетти.
В интервью Блейк не раз признавалась, что воспитание троих детей – непростая задача, однако она очень счастлива в роли матери. Райан Рейнольдс поддерживает супругу, а в прошлом году даже заявил, что хочет взять паузу в актерской карьере, чтобы проводить больше времени со своими детьми.
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Если бы в Голливуде выдавали материнский капитал, то эта семья уже закрыла бы пару ипотек. Блейк Лайвли снова беременна! Это будет четвертый ребенок, в семье уже радостно издеваются над папкой три дочери. Похоже, Райан Рейнольдс очень хочет сына и отомстить,
– пишет телеграм-канал «Только никому».
Блейк и Райан познакомились в начале 2010 года на съемках фильма «Зеленый фонарь». В 2012 году пара сыграла свадьбу.