Анни и Томи Рахула рассказали в социальных сетях, что сына, родившегося в августе, назвали Тором, пишет Elu24.
МИЛОЕ ФОТО ⟩ Главный продюсер конкурса Eesti Laul с женой дали сыну звучное имя
Главный продюсер конкурса Eesti Laul с женой дали сыну звучное имя
В июне этого года Анни и Томи Рахула объявили в социальных сетях, что ждут сына. Пара раскрыла пол будущего малыша весьма своеобразным способом – с помощью парковочной линии.
16 сентября Анни поделилась милой фотографией в Instagram, объявив, что мальчика назвали Тором.
Наш Тор!
Пара объявила о прибавлении в семье в конце апреля.
28 июня 2017 года после долгого ожидания в семье родилась дочь Руби.
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