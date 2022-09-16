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МИЛОЕ ФОТО ⟩ Главный продюсер конкурса Eesti Laul с женой дали сыну звучное имя

Limon.ee
Главный продюсер конкурса Eesti Laul с женой дали сыну звучное имя
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Анни и Томи Рахула
Анни и Томи Рахула Фото: Toni Läänsalu

Анни и Томи Рахула рассказали в социальных сетях, что сына, родившегося в августе, назвали Тором, пишет Elu24.

В июне этого года Анни и Томи Рахула объявили в социальных сетях, что ждут сына. Пара раскрыла пол будущего малыша весьма своеобразным способом – с помощью парковочной линии.

16 сентября Анни поделилась милой фотографией в Instagram, объявив, что мальчика назвали Тором.

Наш Тор! 

Пара объявила о прибавлении в семье в конце апреля.

28 июня 2017 года после долгого ожидания в семье родилась дочь Руби.

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