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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ТРУДНОМ ПОЛОЖДЕНИИ ⟩ Любимый многими паб временно закрывает свои двери: свет в конце тоннеля погас после получения счета за электроэнергию

Анналийза Кёсс Limon.ee
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Любимый многими паб временно закрывает свои двери: свет в конце тоннеля погас после получения счета за электроэнергию
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Пуб Ah-Ja временно закрыл свои двери.
Пуб Ah-Ja временно закрыл свои двери. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

«К сожалению, мы вынуждены объявить о закрытии паба, учитывая ситуацию, когда государство вынудило малый бизнес прекратить работу из-за огромных цен на электроэнергию», – говорится в сообщении паба Ah-Ja в Facebook, пишет Elu24.

«Дорогие посетители! К сожалению, мы вынуждены объявить о закрытии паба, учитывая ситуацию, когда государство вынудило малый бизнес прекратить работу из-за огромных цен на электроэнергию", – говорится в печальной новости для местных жителей, в которой сказано, что паб Ah-Ja в Ахья, Пылвамаа был вынужден временно закрыть свои двери.

«Мы выдержали безумие коронавируса, и свет в конце туннеля уже сиял, но после получения счета за электроэнергию, к сожалению, нам пришлось выключить свет. В этот момент я хотел бы лично поприветствовать Каю Каллу!» – добавляется в заявлении, ссылаясь на неспособность премьер-министра держать под контролем энергетическую политику Эстонии.

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