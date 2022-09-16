«К сожалению, мы вынуждены объявить о закрытии паба, учитывая ситуацию, когда государство вынудило малый бизнес прекратить работу из-за огромных цен на электроэнергию», – говорится в сообщении паба Ah-Ja в Facebook, пишет Elu24.
Для подписчиков
МАЛЫЙ БИЗНЕС В ТРУДНОМ ПОЛОЖДЕНИИ ⟩ Любимый многими паб временно закрывает свои двери: свет в конце тоннеля погас после получения счета за электроэнергию
Любимый многими паб временно закрывает свои двери: свет в конце тоннеля погас после получения счета за электроэнергию
«Дорогие посетители! К сожалению, мы вынуждены объявить о закрытии паба, учитывая ситуацию, когда государство вынудило малый бизнес прекратить работу из-за огромных цен на электроэнергию", – говорится в печальной новости для местных жителей, в которой сказано, что паб Ah-Ja в Ахья, Пылвамаа был вынужден временно закрыть свои двери.
Ключевые слова