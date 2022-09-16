Скоро станет лучше. Какие граффити вы предпочтете увидеть в тоннеле Мустакиви? Голосуйте!

«Тоннелем Мустакиви ежедневно пользуются тысячи людей, и важно, чтобы он был в хорошем состоянии. Подземный переход отремонтировали в этом году, но светлые поверхности привлекают вандалов, и с момента реконструкции стены тоннеля уже несколько раз отмывали и перекрашивали. Лучшим решением будет качественная суперграфика, которая создаст в переходе совсем другое настроение и должна облегчить ситуацию с вандалами», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Управа района Ласнамяэ предлагает жителям выбрать из 6 эскизов суперграфики, которые создала Эмилия Сабирова. Эмилия ранее несколько лет сотрудничала с Молодежным центром Ласнамяэ. Визуал, набравший наибольшее количество голосов, через месяц будет воплощен на стенах тоннеля. Голосование пройдет с 16 по 23 сентября.

Ознакомиться с эскизами и проголосовать можно ЗДЕСЬ!

Суперграфика – это легальная возможность для талантливых граффити-художников создать новое и вдохновляющее городское пространство на месте безликих стен. Суперграфика – это масштабное произведение, нанесенное на фасад или стену здания. Хорошо выполненная работа повышает эстетическую ценность здания, оживляет и визуально обогащает городское пространство.

На голосовании в рамках первого народного бюджета Таллинна с заметным перевесом победила идея привести в порядок тоннель Мустакиви. В ходе проведенных до начала работ исследований выяснилось, что состояние тоннеля хуже ожидаемого и поэтому на ремонт уйдет больше времени, чем планировалось. К настоящему времени в переходе демонтированы киоски, реконструированы стены, потолки и ливневая канализация. Также установлены LED-светильники и обновлены перила на лестничных спусках.