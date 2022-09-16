Для фильма о советском прошлом Мустамяэ ищут массовку: спешите сняться в кино!

Уже на этих выходных у всех есть уникальная возможность побыть актером - сняться в фильме. Сценка будет сниматься в старом троллейбусе, пишет tallinn.ee.

Для участия в фильме необходимо явиться в управу Мустамяэского района (Вильде теэ, 118) 17.09 в 11.30, съемки сцены будут проходить ориентировочно с 12 до 14 часов. Одежда, прическа и макияж должны соответствовать 1984 году, когда происходит действие фильма. Неплохо взять с собой подходящий реквизит: сумочку, чемодан, целлофановый пакет, то есть вещи, характеризующие то время. У съемочной группы тоже есть в запасе некоторое количество необходимой одежды, но в целях экономии времени лучше приехать со своим реквизитом.

Если вы хотите принять участие в этом увлекательном проекте, сообщите по электронной почте inna.saareoja@tallinnlv.ee уже сегодня. Также в письме укажите свой возраст и рост.