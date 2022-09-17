Многим кажется, что стойкость парфюма зависит от его стоимости. Мол, если духи дорогие, то пахнуть они будут лучше и дольше. Но работает это не совсем так. Куда более важную роль играет зона, на которую ты наносишь аромат. Причем у мужчин и женщины эти места на теле могут несколько отличаться, пишет takprosto.cc.
Мужчины и женщины должны наносить парфюм по-разному, эксперт выдал лучшие зоны
Стойкость парфюма
За стойкость аромата отвечает количество душистых веществ, содержащихся в нём. Так, к примеру, существуют духи с пометкой Extrait или PARF. Такие парфюмы не распыляются, а наносятся на кожу точечно. Запах раскрывается медленнее, зато держится намного дольше других. И ценник, как правило, кусается.
В парфюмированной воде (высокий и средний ценовой сегмент) содержится не менее 15–20 % ароматических веществ. Это средство разливают по бутылочкам разных размеров и распыляют на тело привычным способом.
В туалетной воде практически никогда не бывает больше 10 % душистых веществ. Стойкость у таких ароматов невысокая, собственно, как и цена. Всё это важно знать, если ты хочешь купить аромат, который будет тебе подходить.
Бывает, что от духов начинает болеть голова. Это значит, что концентрация душистых веществ в парфюме очень высокая. Потому тебе нужно просто выбрать другие духи с более щадящим составом.
Куда наносить духи женщинам и мужчинам
Для мужчин и женщин существует общее правило нанесения духов. Это нужно делать на те участки тела, где лучше всего прощупывается пульс. Если следовать этой рекомендации, аромат раскроется как можно лучше. Кроме того, он смешается с естественным запахом тела и станет еще более привлекательным в тандеме с ним.
Женщинам следует наносить парфюм за ушами, на шею под нижней челюстью, подколенные ямки и запястья. Также подходит внутренняя сторона локтя, область живота и грудной клетки.
В идеале духи нужно наносить сразу на несколько зон. Чаще всего это зависит от ситуации. Например, в теплое время года девушкам можно пшикнуть парфюм на шею, запястья, грудь и подколенную ямку.
Мужчинам советуют наносить духи на шею, область за ушами, плечи, нижнюю челюсть, грудную клетку, а также на предплечья и внутреннюю сторону кистей и запястья. Не стоит выбирать сразу много зон и опрыскивать их парфюмом. Достаточно 1–2 мест.
Другие нюансы
В нанесении духов важно не переборщить. Как правило, достаточно всего 2–3 пшиков, чтобы благоухать. Помни о главном правиле: лучше меньше, чем больше. Причем и для тебя, и для окружающих.
Если ты распыляешь аромат в воздухе, а затем ныряешь в это пахучее облако, спешу тебя расстроить. В этом нет никакой эффективности. То же самое работает с растиранием духов между запястьями.
Чем сильнее аромат, тем быстрее он испарится. Так что бери миниверсию любимого парфюма с собой, если впереди тебя ждет долгий и насыщенный день. Просто обновляй запах на теле время от времени.
Эксперты не советуют наносить духи на одежду. Во-первых, можно просто испачкать любимое платье или другую вещь. Во-вторых, аромат с ткани выветрится значительно быстрее, нежели с тела. В идеале парфюм нужно наносить на чистое тело сразу после душа. Поры остаются открытыми и лучше впитывают запах.
Есть зоны, которых следует избегать. Например, не стоит наносить духи возле глаз и на подмышки. Если ты смажешь кожу лосьоном или вазелином без запаха перед нанесением парфюма, аромат сохранится дольше.
Лучше всего хранить парфюмерные жидкости в прохладном, сухом и темном месте, например, в гардеробной. Не стоит оставлять духи в ванной комнате, поскольку высокая влажность и свет плохо влияют на состояние аромата.
Стойкость парфюма: совет экспертов
Бытует мнение, что распылять парфюм на волосы нельзя. Не самый щадящий состав духов может пагубно повлиять на состояние шевелюры, делая волосы более сухими и ломкими. Но специалисты убеждают в обратном: в современных парфюмах содержатся эмоленты. Это смягчающие и увлажняющие вещества, не допускающие высыхания. Не нужно бояться распылять духи на волосы, тем более в объеме пары пшиков.