Мужчины и женщины должны наносить парфюм по-разному, эксперт выдал лучшие зоны

В идеале духи нужно наносить сразу на несколько зон. Чаще всего это зависит от ситуации. Например, в теплое время года девушкам можно пшикнуть парфюм на шею, запястья, грудь и подколенную ямку.

Мужчинам советуют наносить духи на шею, область за ушами, плечи, нижнюю челюсть, грудную клетку, а также на предплечья и внутреннюю сторону кистей и запястья. Не стоит выбирать сразу много зон и опрыскивать их парфюмом. Достаточно 1–2 мест.

Другие нюансы

В нанесении духов важно не переборщить. Как правило, достаточно всего 2–3 пшиков, чтобы благоухать. Помни о главном правиле: лучше меньше, чем больше. Причем и для тебя, и для окружающих.

Если ты распыляешь аромат в воздухе, а затем ныряешь в это пахучее облако, спешу тебя расстроить. В этом нет никакой эффективности. То же самое работает с растиранием духов между запястьями.

Чем сильнее аромат, тем быстрее он испарится. Так что бери миниверсию любимого парфюма с собой, если впереди тебя ждет долгий и насыщенный день. Просто обновляй запах на теле время от времени.