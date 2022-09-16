Звучит ласковей, чем просто мама: как дети Пугачевой на самом деле обращаются к ней дома

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» шоумен Максим Галкин признался, что именно Примадонна уговорила его завести детей. На тот момент юморист даже и не думал об отцовстве. Однако Алла Пугачева понимала, что с возрастом ее муж захочет обзавестить отпрысками. Поэтому певица не стала тянуть с появлением наследников.

Они нашли суррогатную маму и стали родителями двойняшек Гарри и Лизы. Сначала Алла Борисовна считала, что не сможет стать им мамой в полной мере. Она думала, что будет им скорее бабушкой.

Двойняшки Гарри и Лиза, в отличие от внуков Примадонны — Никиты Преснякова, Дени Байсарова и Клавы Земцовой, которые называют артистку по имени — Аллуся или Алла, но никак не бабушка, дома обращаются к певице уменьшительно ласкательно. Для них она не просто мама. Для Аллы Борисовны двойняшки Гарри и Лиза придумали ласковое прозвище.

«Мамася!» — именно так дети зовут Аллу, когда они дома среди своих.