РАБОТАЕТ! ⟩ Зачем посуду мазать зубной пастой: причина, о которой вы не знали

Многим наверняка знакома проблема – даже качественные приборы и посуда со временем теряют первоначальный шик и блеск. Ежедневное их использование рано или поздно приводит к тому, что их внешний вид теряет первозданный лоск.

В торговых сетях большое разнообразие различных средств очистки посуды и приборов. Однако нередко цены на специфическую бытовую химию просто зашкаливают. Многие задаются вопросом, как обеспечить чистоту и блеск приборов и посуды за небольшие деньги.

Есть старый проверенный способ справиться с загрязнениями посуды. Попробуйте использовать обычную зубную пасту. Вы сразу почувствуете разницу по сравнению с использованием обычных средств. Ваши посуда и приборы буквально засияют. Кроме того, это добавит и приятный аромат, ведь намного интереснее ощущать приятный запах, нежели стойкий душок бытовой химии. Однако необходимо помнить об одном – зубная паста не поможет с загрязнениями на керамической посуде, пишет glavred.info.

Не многие знают, но зубная паста также эффективна при очистке столового серебра:

зубной пастой тщательно натрите поверхность изделия, не пропуская мелких частей;

обработанный прибор оставьте на ночь;

на следующее утро удалите зубную пасту, вытерев изделие насухо - оно должно приобрести практически первозданное состояние.

Можно ли мыть посуду зубной пастой?