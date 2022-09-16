ФОТО ⟩ «Поздравляю, Микк, с такой классной женой!» Таня Михайлова-Саар чуть не прозевала годовщину свадьбы

«К концу вечера я вспомнила, что сегодня годовщина нашей свадьбы», – поделилась сокровенным Таня Михайлова-Саар в социальных сетях.

Отношения Тани Михайловой и Микка Саара начались еще в 2007 году. Они поженились в 2016 году на вилле Podere Finerri в итальянской Тоскане.