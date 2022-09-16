В среду, 15 сентября, эстонские музыканты Таня Михайлова-Саар и Микк Саар отметили шестую годовщину свадьбы.
ФОТО ⟩ «Поздравляю, Микк, с такой классной женой!» Таня Михайлова-Саар чуть не прозевала годовщину свадьбы
«Поздравляю, Микк, с такой классной женой!» Таня Михайлова-Саар чуть не прозевала годовщину свадьбы
«К концу вечера я вспомнила, что сегодня годовщина нашей свадьбы», – поделилась сокровенным Таня Михайлова-Саар в социальных сетях.
Отношения Тани Михайловой и Микка Саара начались еще в 2007 году. Они поженились в 2016 году на вилле Podere Finerri в итальянской Тоскане.
В семье растет сын Теодор, родившийся 16 февраля 2018 года.
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