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ФОТО ⟩ «Поздравляю, Микк, с такой классной женой!» Таня Михайлова-Саар чуть не прозевала годовщину свадьбы

Limon.ee
«Поздравляю, Микк, с такой классной женой!» Таня Михайлова-Саар чуть не прозевала годовщину свадьбы
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Mikk Saar ja Tanja Mihhailova-Saar.
Mikk Saar ja Tanja Mihhailova-Saar. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В среду, 15 сентября, эстонские музыканты Таня Михайлова-Саар и Микк Саар отметили шестую годовщину свадьбы.

«К концу вечера я вспомнила, что сегодня годовщина нашей свадьбы», – поделилась сокровенным Таня Михайлова-Саар в социальных сетях.

Отношения Тани Михайловой и Микка Саара начались еще в 2007 году. Они поженились в 2016 году на вилле Podere Finerri в итальянской Тоскане.

В семье растет сын Теодор, родившийся 16 февраля 2018 года.

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