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Что есть, чтобы не замерзнуть: ТОП-5 согревающих продуктов на осень

Limon.ee
Что есть, чтобы не замерзнуть: ТОП-5 согревающих продуктов на осень
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Что есть осенью, чтобы согреться? Иллюстративное фото
Что есть осенью, чтобы согреться? Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Свитеры, пальто и шарфы недостаточно согревают тебя этой осенью? Тогда пора «повышать градус» изнутри. И мы сейчас вовсе не об алкоголе, а о полезных продуктах и блюдах, с которыми тебе будет горячо даже в самые промозглые дни.

Знала ли ты, что главным регулятором температуры в нашем организме является не кожа или потовые железы, а щитовидная железа. Именно она производит гормон тероксин, который контролирует процесс теплообмена. Щитовидка очень умная, но наша задача помочь ей адаптироваться в период резкой смены сезона с жаркого лета на холодную осень. Запоминай эти 5 продуктов, которые помогут органу работать правильно и согревать тебя изнутри, советует thevoicemag.ru.

Крупы и бобовые

В буром рисе, бобах и других сложных углеводах много клетчатки, которая долго переваривается организмом. В процессе их расщепления выделяется много энергии, за счет чего наше тело нагревается. Целый ряд исследований доказал, что приемы пищи, богатые сложными углеводами, усиливают теплогенез. Поэтому осенью начинай свой день с тарелки горячей каши, а в обед отдавай предпочтение супам с чечевицей или горохом.

Сладости

Вкусности, богатые жирами, тоже хорошо согревают наше тело. Принцип тот же: они требуют больших мощностей от организма в процессе переваривания. Поэтому сладкий десерт явно согреет тебя перед прогулкой лучше, чем то же яблоко. Однако тут главное соблюдать меру: поглощение сладостей в больших количествах чревато появлением лишних сантиметров на талии.

Бананы

Не ожидала увидеть бананы в этом списке? На самом деле эти фрукты богаты витаминами группы B и магнием, которые и помогают щитовидной железе регулировать температуру тела в холодное время года. Одного большого банана в день будет вполне достаточно, чтобы немного согреться.

Орехи и сухофрукты

Они невероятно питательны и отлично согревают в холода. Используй орехи и сухофрукты в качестве перекуса: горсти в день хватит, чтобы не переборщить с калориями.

Имбирь

Ни для кого не секрет, что корень имбиря обладает отличным согревающим эффектом. Делай с ним напитки, либо добавляй в горячие блюда в качестве специи. Однако помни, что термическая обработка должна быть минимальной, чтобы имбирь не растерял своих полезных свойств.
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