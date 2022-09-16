Что есть, чтобы не замерзнуть: ТОП-5 согревающих продуктов на осень

Знала ли ты, что главным регулятором температуры в нашем организме является не кожа или потовые железы, а щитовидная железа. Именно она производит гормон тероксин, который контролирует процесс теплообмена. Щитовидка очень умная, но наша задача помочь ей адаптироваться в период резкой смены сезона с жаркого лета на холодную осень. Запоминай эти 5 продуктов, которые помогут органу работать правильно и согревать тебя изнутри, советует thevoicemag.ru.