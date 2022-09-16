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Эти пять правил бельевого этикета надо знать, если хочешь выглядеть «дорого»

Limon.ee
Эти пять правил бельевого этикета надо знать, если хочешь выглядеть «дорого»
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Женщина в красивом нижнем белье. Иллюстративное фото
Женщина в красивом нижнем белье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Почти каждая из нас, девушек, тратит много времени, денег и сил, чтобы одеться стильно и элегантно, пишет thevoicemag.ru.

Но про белье многие женщины часто забывают, считая, что раз его не видно, то к аутфиту подойдут любые трусики и бюстгальтер. Но это большая ошибка. Неправильно подобранные слипы или пуш-ап любой образ могут сделать дешевым и безвкусным. Что делать, чтобы этого не произошло? Рассказываем обо всем по порядку.

Помни о линии груди

Думаешь, возраст женщины оценивают по морщинкам на ее лице? Ничего подобного! В первую очередь люди обращают внимание на осанку, а визуально ничто не портит ее так, как низко расположенная грудь. Не хочешь выглядеть оплывшей? Выбирай бюстгальтер, в котором линия груди будет проходить через середину плечевой кости — так ты не прибавишь лишние «визуальные» годы к своему возрасту.

Не покупай белье одного и того же размера

Нельзя просто так прийти в магазин и взять бюстгальтер 85E просто потому, что купленный год назад был именно таким. Начнем с того, что лекала у разных брендов отличаются. Всегда покупаешь одну и ту же марку? Всё равно придется примерить трусики и лифчик — ведь твоя фигура меняется. Нет ничего хуже для образа, чем плохо сидящее белье — оно испортит и настроение, и самооценку, и внешний вид.

Спрячь белье

Показывать бретели бюстгальтера — это моветон. Исключением будет только тот, который создан специально для демонстрации, и выглядит не нижним бельем, а аксессуаром, дополняющим образ и сочетающимся с остальной одеждой. Во всех остальных случаях никто не должен знать, какого цвета у тебя лифчик. То же самое касается трусиков — их фасон не должен угадываться по швам, проступающим из-под платья, леггинсов или облегающих джинсов.

Избавься от силиконовых бретелей

Когда-то эти прозрачные лямки были настоящим спасением для девушек, которые любили демонстрировать плечи. Однако сейчас силиконовые бретели — вчерашний день. Большинство брендов выпускают модели бюстгальтеров, которые поддерживают грудь только благодаря силиконовым вставкам на поясе или чашках лифа — они подойдут тем, кто хочет открыть спину.

Учитывай цвет

Ты ведь не из тех женщин, которые считают белые комплекты базовыми и подходящими для любого образа, верно? «Белый — это тоже цвет» — одна из главных аксиом бельевого этикета. Белый бюстгальтер будет виден и под темной, и под белой блузкой. Хочешь, чтобы он слился с кожей? Выбирай нюдовую модель — еще лучше, если она будет бесшовной. И, конечно, будь осторожна с узорами — они очень часто проступают из-под одежды.

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