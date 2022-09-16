Эти пять правил бельевого этикета надо знать, если хочешь выглядеть «дорого»

Но про белье многие женщины часто забывают, считая, что раз его не видно, то к аутфиту подойдут любые трусики и бюстгальтер. Но это большая ошибка. Неправильно подобранные слипы или пуш-ап любой образ могут сделать дешевым и безвкусным. Что делать, чтобы этого не произошло? Рассказываем обо всем по порядку.

Помни о линии груди

Думаешь, возраст женщины оценивают по морщинкам на ее лице? Ничего подобного! В первую очередь люди обращают внимание на осанку, а визуально ничто не портит ее так, как низко расположенная грудь. Не хочешь выглядеть оплывшей? Выбирай бюстгальтер, в котором линия груди будет проходить через середину плечевой кости — так ты не прибавишь лишние «визуальные» годы к своему возрасту.

Не покупай белье одного и того же размера

Нельзя просто так прийти в магазин и взять бюстгальтер 85E просто потому, что купленный год назад был именно таким. Начнем с того, что лекала у разных брендов отличаются. Всегда покупаешь одну и ту же марку? Всё равно придется примерить трусики и лифчик — ведь твоя фигура меняется. Нет ничего хуже для образа, чем плохо сидящее белье — оно испортит и настроение, и самооценку, и внешний вид.

Спрячь белье