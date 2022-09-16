Бригитте Сюзанне Хунт, Теэле Вийра, Beebilõust и Лаура Пылдвере – вот лишь некоторые из местных звезд, посетивших во вторник в отеле Hilton вечер покера со знаменитостями. На мероприятии также присутствовало несколько финских светских львиц. Посмотрите галерею, чтобы увидеть, кто испытал свою удачу в этот блистательный вечер.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошел покерный турнир: вы даже не представляете, на сколько озолотился победитель
Во вторник вечером, 12 сентября, на крупнейшем в Северной Европе покерном фестивале Kings of Tallinn организовали вечеринку для знаменитостей и светских львиц.
Местные звезды решили испытать удачу и приняли участие в турнире. За покерным столом были замечены: светская львица Вригитте Сюзанне Хунт, музыканты Сильвер Лаас, Beebilõust, Данель Пандре, Марья-Лийс Илус, Индрек Раадик, Теэле Вийра, рэперы из 5Miinust Põhja-Korea и Lancelot, звезда танцев Майролд Миллерт, легенда баскетбола Мартин Мюйрсепп, ведущий Роберт Роол, теле-и радиозвезда Эррки Сарапуу и другие.
Музыкальными выступлениями игроков порадовали Кусти Лемба и Лаура Пылдвере.
Быстрее всего турнир завершился для Сильвера Лааса. Лучшим специальным гостем стал Эркки Сарапуу, которому не хватило совсем немного до финального стола. Сарапуу пришлось довольствоваться десятым местом, призовой фонд которого составил 555 евро. Среди знаменитостей рэпер Põhja-Korea также вошел в топ лучших участников, заняв 28-е место.
Главный приз – 7235 евро увез с собой финн Юсси Маттила.
Смотрите яркую галерею!