ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошел покерный турнир: вы даже не представляете, на сколько озолотился победитель

Бригитте Сюзанне Хунт, Теэле Вийра, Beebilõust и Лаура Пылдвере – вот лишь некоторые из местных звезд, посетивших во вторник в отеле Hilton вечер покера со знаменитостями. На мероприятии также присутствовало несколько финских светских львиц. Посмотрите галерею, чтобы увидеть, кто испытал свою удачу в этот блистательный вечер.