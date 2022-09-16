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Принц Гарри станет королем. Предсказания Нострадамуса, указавшие дату смерти Елизаветы II

Limon.ee
Принц Гарри станет королем. Предсказания Нострадамуса, указавшие дату смерти Елизаветы II
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Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex leave after a service for the reception of Queen Elizabeth II's coffin at Westminster Hall, in the Palace of Westminster in London on September 14, 2022, where the coffin will Lie in State. - Queen Elizabeth II will lie in state in Westminster Hall inside the Palace of Westminster, from Wednesday until a few hours before her funeral on Monday, with huge queues expected to file past her coffin to pay their respects. (Photo by Danny Lawson / POOL / AFP)
Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex leave after a service for the reception of Queen Elizabeth II's coffin at Westminster Hall, in the Palace of Westminster in London on September 14, 2022, where the coffin will Lie in State. - Queen Elizabeth II will lie in state in Westminster Hall inside the Palace of Westminster, from Wednesday until a few hours before her funeral on Monday, with huge queues expected to file past her coffin to pay their respects. (Photo by Danny Lawson / POOL / AFP) Фото: DANNY LAWSON

Королева Великобритании ушла из жизни 8 сентября. Подданные опечалены ее смертью, поскольку надеялись, что Елизавета II проживет до ста лет, как ее мать или супруг – принц Филипп. Однако астролог Марио Ридинг уверяет: смерть монарха в 2022 году была предсказана еще Нострадамусом.

Марио Ридинг издал книгу, в которой адаптирована расшифровка предсказаний Нострадамуса. Уже в вводной части автор приводит слова средневекового ясновидящего о смерти Елизаветы II. Тот якобы предрек, что королева скончается в возрасте 96 лет, пишет StarHits.

Строки Нострадамуса о некоем «короле островов» автор книги интерпретирует как начало правления Карла III. Марио считает, что Содружество лишится части союзников, в нем останутся лишь островные государства. Однако король не долго будет у власти, ведь его имидж подпорчен еще много лет назад.

«…недовольство определенной частью британского населения, вызванное его разводом с Дианой, принцессой Уэльской, все еще сохраняется», – пишет Ридинг.

Общество вынудит Карла III оставить престол в пользу «того, кто никогда не ожидал стать королем». Марио предполагает, что речь идет о… принце Гарри. Младший сын леди Ди действительно маловероятная кандидатура. Многие видят на троне принца Уильяма, который, в отличие от брата, никогда не выступал против дворцовых правил и семьи.

«Принц Гарри по умолчанию становится королем вместо него? Это сделало бы его королем Генрихом IX в возрасте всего 38 лет», – пишет специалист по астрологии.

Впрочем, такой поворот событий вряд ли может произойти. Принц вместе с супругой отказались от королевских титулов. Пока остается неясным положение их детей: Арчи и Лилибет. Гарри взойдет на престол только если от него откажется Уильям и трое его наследников.

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