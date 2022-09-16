17 сентября пройдет всеэстонский День Леса. Профессионалы в лесной области и связанные с лесами предприятия предлагают жителям Эстонии поучаствовать в различных мероприятиях. Во время Дня Леса можно будет пойти в поход, принять участие в мастер-классах, научиться сажать и выращивать деревья, познакомиться с лесными объектами культуры и истории и научиться выживанию.
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! ⟩ 17 сентября более тысячи жителей Эстонии пойдут в лесные походы и экскурсии
В рамках каждого мероприятия напоминаем участникам, что лес надо беречь от мусора, так как в этот день проходит и всеэстонская толока.
Лийна Гросс, руководитель НКО Metsaselts: “Не оставайся в этот день дома, используй возможность познакомиться с природой Эстонии прямо в лесу".
Элике Савиорг, координатор толоки в Эстонии: “В этом году обращаем особое внимание на сохранение природы Эстонии и ее чистоты. Если собираешься в этот день в лес, то захвати с собой старый полиэтиленовый пакет, куда сможешь собрать мусор, если заметишь его на природе. Этот простой пример очень важен и для детей. Заботясь о природе, мы учим заботиться о чистоте окружающего мира”.
Организаторы Дня Леса советуют гостям одеваться по погоде и быть внимательными в лесу. “Несмотря на то что наступила осень, в лесу по-прежнему идет активная жизнь: можно встретить животного или змею, обязательно следует остерегаться клещей.
Дополнительную информацию о Дне Леса можно получить по адресу metsarahvapaev.ee. Если в этом году не успеете присоединиться к лесным мероприятиям, то можете следить за лесными событиями на странице Facebook или почитать интервью с настоящими лесниками на домашней странице Дня Леса. Всего с организацией Дня Леса связано более 40 товариществ, организаций и предприятий, которые предлагают принять участие в более чем 50 лесных мероприятиях.
Вы моежет найти подходящее для себя и своей семьи мероприятие. Советуем обратить внимание, например, на XXIX Лесной и походный день в Тырвааугу, поход “Сходим в Латвию”, который пройдет в Валгамаа, День Леса на болоте Мукри и разные походы и события вокруг озера Кайсма (около Пярнумаа). Рядом с Таллинном несколько мероприятий проведет лесное товарищество "Варди", а охотники Аасмяе запланировали для гостей целый день, полный событий и приключений. Детям и подросткам советуем посетить мероприятие скаутов, которое пройдет в охотничьем замке Тагаметса, а в Вырумаа на предприятии Vipson Projekt можно будет увидеть, как строится настоящий бревенчатый дом. Не пропусти настоящий лесной праздник, который проходит всего раз в год! Организацию праздника поддерживает Центр Природоохранных Инвестиций (KIK), все мероприятия бесплатны.