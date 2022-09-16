ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! ⟩ 17 сентября более тысячи жителей Эстонии пойдут в лесные походы и экскурсии

В рамках каждого мероприятия напоминаем участникам, что лес надо беречь от мусора, так как в этот день проходит и всеэстонская толока.

Лийна Гросс, руководитель НКО Metsaselts: “Не оставайся в этот день дома, используй возможность познакомиться с природой Эстонии прямо в лесу".

Элике Савиорг, координатор толоки в Эстонии: “В этом году обращаем особое внимание на сохранение природы Эстонии и ее чистоты. Если собираешься в этот день в лес, то захвати с собой старый полиэтиленовый пакет, куда сможешь собрать мусор, если заметишь его на природе. Этот простой пример очень важен и для детей. Заботясь о природе, мы учим заботиться о чистоте окружающего мира”.

Организаторы Дня Леса советуют гостям одеваться по погоде и быть внимательными в лесу. “Несмотря на то что наступила осень, в лесу по-прежнему идет активная жизнь: можно встретить животного или змею, обязательно следует остерегаться клещей.

Дополнительную информацию о Дне Леса можно получить по адресу metsarahvapaev.ee. Если в этом году не успеете присоединиться к лесным мероприятиям, то можете следить за лесными событиями на странице Facebook или почитать интервью с настоящими лесниками на домашней странице Дня Леса. Всего с организацией Дня Леса связано более 40 товариществ, организаций и предприятий, которые предлагают принять участие в более чем 50 лесных мероприятиях.