Зрители в восхищении: Эмили Ратаковски прошла по подиуму топлес
Эмили Ратаковски в очередной раз привлекла внимание папарацци своим эпатажным нарядом. Знаменитость участвовала в показе бренда Tory Burch, состоявшемся в Нью-Йорке в ходе Недели моды.
Модель без стеснения демонстрировала свою грудь, которую не скрывало прозрачное платье. Нижнее белье, надетое на Ратаковски, тоже было абсолютно прозрачным.
Все это позволяло лицезреть прелести Эмили во всей красе. Образ Ратаковски дополняли желтые туфли, оранжевая юбка, черный клатч и серьги с перьями.
Как отметили пользователи, чудную фигуру Эмили не испортило даже недавнее материнство. На опубликованных кадрах грудь Эмили выглядит столь же упругой и подтянутой, как раньше. Поклонники не упустили возможности лишний раз одарить звезду комплиментами, заявив, что ее грудь чудо как хороша!