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Зрители в восхищении: Эмили Ратаковски прошла по подиуму топлес

Limon.ee
Зрители в восхищении: Эмили Ратаковски прошла по подиуму топлес
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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Jeremy Smith/IS/MPI/Capital Pictures

Прелести актрисы были едва прикрыты абсолютно прозрачной тканью, пишет Topnews.

Эмили Ратаковски в очередной раз привлекла внимание папарацци своим эпатажным нарядом. Знаменитость участвовала в показе бренда Tory Burch, состоявшемся в Нью-Йорке в ходе Недели моды.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Slaven Vlasic

Модель без стеснения демонстрировала свою грудь, которую не скрывало прозрачное платье. Нижнее белье, надетое на Ратаковски, тоже было абсолютно прозрачным.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Angela Weiss

Все это позволяло лицезреть прелести Эмили во всей красе. Образ Ратаковски дополняли желтые туфли, оранжевая юбка, черный клатч и серьги с перьями.

Как отметили пользователи, чудную фигуру Эмили не испортило даже недавнее материнство. На опубликованных кадрах грудь Эмили выглядит столь же упругой и подтянутой, как раньше. Поклонники не упустили возможности лишний раз одарить звезду комплиментами, заявив, что ее грудь чудо как хороша!

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски Фото: Angela Weiss
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