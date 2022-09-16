ОТКРЫВАЕМ ЗВЕЗДУ ⟩ Сексуальная певица IVI из Таллинна мечтает представить Эстонию на Евровидении. Смотрите видеоинтервью!

– На эту осень и на этот год у меня очень большие амбиции, очень большие планы. Первое из этого списка – участие в конкурсе Eesti Laul 2023. В этот раз я буду участвовать не одна, будем участвовать дуэтом с моим другом хорошим, которого зовут Кевин Дэвид. Год назад мы познакомились с Кевином на студии Майкла Рихтера, он нас познакомил, я попросила его показать, кто еще пишется у него на студии. И он сразу же дал послушать голос Кевина, и я, если честно, совершенно не поверила, что здесь в Эстонии он пишется и находится. Сразу же попросила нас познакомить, свести, и уже через неделю мы встретились на студии и начали готовить этот материал. Все песни на данный момент я пишу со своим продюсером Коулином. Музыку для этой песни также написал он. Я думаю, наши шансы очень хорошие, потому что у нас очень экзотичный дуэт, у нас очень зажигательная песня и номер планируется тоже очень экзотичный, зажигательный.