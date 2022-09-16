Дамы и господа, пристегните ремни, мы открываем для вас новую звезду, и сегодня (10 сентября) в Нарве на фестивале Station Narva мы познакомились с очень талантливой, очень яркой IVI.
ОТКРЫВАЕМ ЗВЕЗДУ ⟩ Сексуальная певица IVI из Таллинна мечтает представить Эстонию на Евровидении. Смотрите видеоинтервью!
«Всем привет, меня зовут АйВи, правильно произносить Айви. Да, это у меня псевдоним, я его придумала, наверное, пять лет назад, это сокращение моего имени Виктория. Придумала его так, что я хотела произвести что-то свое. I – Я и часть моего имени Виктория – АйВи», – рассказала нам Виктория о секрете своего имени в первой части интервью, которое было снято на фестивале Station Narva 10 сентября. Тогда она еще была брюнеткой.
Позже мы переместились в Таллинн и IVI предстала перед нами в своем сценическом образе – с длинными белыми волосами. Досмотрите видео до конца, тогда вы удивитесь, как это произошло. Перед нами как будто две разные девушки, мы тоже сначала не поверили своим глазам. Но так будет удобнее прятаться от фанатов в будущем, ведь мы даже не сомневаемся, что IVI ждет большой успех, тем более, что первый шаг на большой сцене фестиваля Station Narva уже сделан.
Смотрите видеоинтервью с очаровательной IVI!
Сначала мы находимся в Нарве, беседуем в здании NART, расположенном в Кренгольмском квартале.
– Очень креативно! У тебя, конечно же, нарвское прошлое, поскольку мы на фестивале Station Narva.
– Не конечно же! Многие, конечно, удивляются, что я из Нарвы на самом деле. Но да, я родилась, училась, началась музыкальная карьера именно здесь у меня. Сейчас живу в Таллинне уже много лет, очень рада, что меня пригласили в родной город выступать на фестивале таком классном, большом. Для меня это большая часть, очень понравилось.
– Твой сценический образ немножко отличается от того образа, в котором ты пребываешь в повседневной жизни. Давай об этом поговорим!
– Давайте! Экспериментировать, так сказать, со своими образами я начала год назад примерно. Совершенно спонтанно заказала парик, мой первый парик, почему-то хотелось поэкспериментировать именно с волосами, с прическами. Началось с эксперимента, чтобы я могла понять, что делать со своими волосами. Но с париком стало так удобно. Это очень удобно в плане выступлений, я не порчу свои волосы. И до сих пор продолжаю экспериментировать, на данный момент у меня длинные блондинистые волосы и мне очень нравится на данный момент.
– Пока мы еще чуть-чуть побудем в Нарве, но обязательно потом телепортируемся в Таллинн и там посмотрим на этот яркий образ!
– Я вам обязательно покажу!
– Мы пока поговорим о музыке. IVI – что у тебя за творчество, для кого оно?
– Творчество IVI... На данный момент мы сосредоточились на более попсовой музыке, но решили добавить туда немного 80-х, вейв, синтвейв. И мы заметили, что этот стиль музыки очень полюбился эстонским жителям, за границей так же. Мы продолжаем пока работать в этом стиле, но недавно я попробовала новый стиль музыки для себя – хаус, техно-хаус, и мне тоже очень понравилось, Но мы сосредотачиваемся на нашем проекте со стилем синтвейв, и я думаю, что в ближайшее время появится еще очень много классных композиции в этом стиле.
– Я тогда предлагаю нам готовиться к телепортации, надо щелкнуть пальцами много раз, и там мы будем уже совершенно другими. Поехали!
– Поехали!
В этот момент происходит телепортация из Нарвы в Таллинн.
– Дорогие друзья, как я и обещал, мы переместились в Таллинн вместе с IVI.
– Всем привет еще раз!
– Такое быстрое у нас было путешествие из города в город. И если в Нарве мы говорили с тобой про твой образ, который, кстати говоря, изменился, то сейчас мы в этом образе будем говорить про твои дальнейшие планы.
– На эту осень и на этот год у меня очень большие амбиции, очень большие планы. Первое из этого списка – участие в конкурсе Eesti Laul 2023. В этот раз я буду участвовать не одна, будем участвовать дуэтом с моим другом хорошим, которого зовут Кевин Дэвид. Год назад мы познакомились с Кевином на студии Майкла Рихтера, он нас познакомил, я попросила его показать, кто еще пишется у него на студии. И он сразу же дал послушать голос Кевина, и я, если честно, совершенно не поверила, что здесь в Эстонии он пишется и находится. Сразу же попросила нас познакомить, свести, и уже через неделю мы встретились на студии и начали готовить этот материал. Все песни на данный момент я пишу со своим продюсером Коулином. Музыку для этой песни также написал он. Я думаю, наши шансы очень хорошие, потому что у нас очень экзотичный дуэт, у нас очень зажигательная песня и номер планируется тоже очень экзотичный, зажигательный.
– Удалось ли уже заручиться поддержкой каких-то радиостанций в Эстонии?
– Да, вы знаете, меня очень поддерживает радиостанция Raadio 2. Год назад как раз-таки и начался весь мой творческий путь именно в Эстонии с Raadio 2... Я постоянно рассылаю свои песни на все радиостанции и жду какого-то ответа, обратной связи, никогда не расстраиваюсь, если нет ответа. Но надеюсь на сотрудничество.
В конце интервью IVI рассказала еще немного об успехах и обратилась к своим нынешним и будущем поклонникам.
«Я желаю вам всем послушать мои песни (смеется), кто это еще не сделал. Я вкладываю всю душу и всё сердце в свою музыку, все слова я пишу сама. Знаете, желаю жителям Эстонии учить языки, потому что это очень классная возможность для развития своих скрытых талантов и общение с различными людьми и налаживание связей – это ключ к успеху, это я могу вам точно сказать», – подытожила IVI.