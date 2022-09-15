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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ! ⟩ Смотрите, какой чудо-гриб нашел житель Эстонии в одном из наших лесов

Limon.ee
Смотрите, какой чудо-гриб нашел житель Эстонии в одном из наших лесов
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Фото: фото читателя

В редакцию Limon.ee пришло письмо от читателя, который похвастался своей находкой в одном из лесов Эстонии.

«Я очень давно собираю грибы, но такого не видел никогда»,

– написал автор фото Леонид.

Этот гриб – действительно чудо. От корня на нем растут еще два гриба и самое интересное, что на шляпке растут еще четыре грибка: один побольше и три маленьких. Это белый гриб. Вес 578 граммов.

Смотри, какой чудо-гриб нашел житель Эстонии в одном из наших лесов!

Фото: фото читателя
Фото: фото читателя
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