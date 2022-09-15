В редакцию Limon.ee пришло письмо от читателя, который похвастался своей находкой в одном из лесов Эстонии.
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ! ⟩ Смотрите, какой чудо-гриб нашел житель Эстонии в одном из наших лесов
Смотрите, какой чудо-гриб нашел житель Эстонии в одном из наших лесов
«Я очень давно собираю грибы, но такого не видел никогда»,
– написал автор фото Леонид.
Этот гриб – действительно чудо. От корня на нем растут еще два гриба и самое интересное, что на шляпке растут еще четыре грибка: один побольше и три маленьких. Это белый гриб. Вес 578 граммов.
Смотри, какой чудо-гриб нашел житель Эстонии в одном из наших лесов!