Во время пандемии киностудии на время замораживала выход того или иного фильма, поэтому новинками нас радовали нечасто. Но вот наконец киноиндустрия просыпается и уже в эти выходные можно насладится аж 8-и новыми картинами в кинотеатрах Таллинна.
Смотри, какие новинки появились в прокате в кинотеатрах Таллинна, которые можно посмотреть уже на этих выходных
Мы изучили афишу кинотеатров Apollo и Cinamon и вот, какими новинками вы можете насладится уже завтра.
Мультфильмы
«Коати. Легенда джунглей»
Где-то далеко-далеко в таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные. И среди них – обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение! Вместе им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый, стоит только поднять свой пушистый хвост!
«Мармадюк»
Легендарный тренер собак уверен, что может сделать из Мармадюка, недисциплинированной, но милой собаки, первого немецкого дога, который завоюет кубок Собаки Мира.
Комедия, мелодрама
«Билет в рай»
Обладатели «Оскара» Джордж Клуни и Джулия Робертс возвращаются на большой экран в романтической комедии «Билет в рай» в роли бывших супругов, выполняющих совместную миссию на Бали, чтобы не дать любимой дочери совершить те же ошибки, что и они когда-то. Hовая романтическая комедия режиссера фильмa «Мамма миа! Here We Go Again» – это история о неожиданно сладкoм сюрпризe второгo шанса.
«Три тысячи лет желаний»
Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи – выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.
«Ирония судьбы в Голливуде»
Марго и Гриффин вполне могут стать идеальной парой. Единственная проблема в том, что они никогда не встречались, и оба собираются связать себя узами брака с другими людьми. Но все это вот-вот изменится, когда судьба сведет их вместе и откроет глаза на настоящую любовь.
«После. Долго и счастливо»
Тесса уже не та наивная и доверчивая девушка, чей мир до глубины души был потрясен встречей с красавцем Хардином, которого она полюбила. Она должна раз и навсегда решить, стоит ли продолжать страстные отношения, которые приносят много разочарований и неопределенности. Хардин – очень сложный человек, постоянно борющийся со своими внутренними демонами, а раскрывающиеся секреты его отца вносят еще большую путаницу в его жизнь.
В Сиэтле Тесса переживает страшный удар судьбы. Сейчас ей, как никогда, необходимо присутствие Хардина, его объятия, советы и поддержка, но вместо этого он отталкивает ее и погружается в свои мысли. В самый тяжелый момент Тесса остается совсем одна! Теперь ей приходится надеяться только на себя и своих старых друзей. Но как только она решает начать новый жизненный этап, – на горизонте вновь появляется Хардин. Поняв, как сильно он обидел Тессу, парень возвращается не только для того, чтобы извиниться, но и для того, чтобы раскрыть маленький секрет – он пишет книгу, в которой будет описана история их страстной любви. Хардин признается, что Тесса внесла в его жизнь много счастья, о котором весь мир узнает из его книги.
Тессу задевает непостоянство и непредсказуемое поведение Хардина... Что делать? Простить? Остаться вместе? Бежать как можно дальше? Забыть обо всем? Дать ему шанс? Как противостоять этой безумной страсти, которая лишает ее рассудка при появлении Хардина и заставляет исчезнуть весь окружающий мир?
Ужасы
«Дитя тьмы: Первая жертва»
В этом захватывающем приквеле к оригинальному и шокирующему фильму ужасов «Сирота» продолжается страшная сага Эстер. Совершив гениальный побег из эстонской психиатрической клиники, Эстер отправляется в Америку под видом пропавшей без вести дочери богатых родителей. Но возникает неожиданный поворот, сталкивающий ее с матерью, которая готова сделать все, чтобы защитить свою семью от этого убийственного «ребенка» любой ценой.
«Проклятая»
Серия необъяснимых смертей и странных событий в тихом городке приводит жителей в панику. Все, к чему прикасается маленькая дочь Дэниела и Терезы Синдлер – Розали, заканчивается трагически. Гниющие туши животных, повешенные люди, искалеченные дворовые друзья и записи на стенах домов, склоняющие к самоубийству, пугают всех, кроме Розали. Холодное и безэмоциональное лицо девочки, пустота в ее глазах, а также участившиеся все более жестокие события в городе, очень беспокоят ее родителей.
Понимая, что обычные методы лечения не помогают, и подозревая, что девочка одержима, Дэниел и Тереза решают обратиться к знахарке, чтобы она помогла спасти душу их дочери. Любящим родителям трудно осознать, что их маленькая Розали – предвестница Армагеддона, дочь самого Сатаны – его самое совершенное творение, которое может сеять только смерть. Ни молитвы, ни песни, ни ритуалы не могут освободить ее душу, она обречена на ад. Единственный способ спасти ее тело и человечество от бессмысленного уничтожения – это вонзить кинжал прямо в ее сердце. По словам знахарки, для этого потребуются огромные усилия со стороны ее родителей и осознание того, что душа Розали давно мертва, а по земле ходит лишь ее бездуховное тело, в котором поселился призрак самого Сатаны.