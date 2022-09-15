Чт, 15.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Посетитель Lõunakeskus: женщина-охранник сказала, что сработала тревога

Трийн Роос Limon.ee
,
Посетитель Lõunakeskus: женщина-охранник сказала, что сработала тревога
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Людей попросили покинуть торговый центр Lõunakeskus в Тарту.
Людей попросили покинуть торговый центр Lõunakeskus в Тарту. Фото: Erakogu

Сегодня в 11:00 в редакцию Elu24 позвонил мужчина, находившийся в Lõunakeskus в Тарту, и сообщил, что в торговом центре объявлена ​​тревога и людей просят выйти. Минут через пять он перезвонил и сказал, что людей пускают обратно в центр. Что же произошло в Lõunakeskus?

«Я уже сделал покупки и направлялся к выходу. Двое охранников стояли недалеко от меня. Начался шум. Женщина-охранник отошла на несколько шагов и сказала другому, что сработала тревога. Проходя мимо них, я услышал это. Вскоре по внутреннему радио ТЦ было сказано: «Просим отнестись с пониманием и покинуть торговый центр», – сказал Марко Elu24.

Посетители Lõunakeskus выходят из торгового центра.
Посетители Lõunakeskus выходят из торгового центра. Фото: Erakogu

У дверей собрались люди, но долго ждать не пришлось. «Вскоре к двери подошел охранник и сказал, что можно войти. Я не видел паники и страха в толпе. Не было даже сердитых лиц. Люди спокойно выходили, а затем спокойно возвращались внутрь», – сказал он.

Люди ждут около Lõunakeskus, чтобы вернуться внутрь.
Люди ждут около Lõunakeskus, чтобы вернуться внутрь. Фото: Erakogu

Это была учебная тревога

Позвонив по инфотелефону Lõunakeskus, Elu24 получил ответ, что это была учебная тревога. «Сегодня у нас были учения. Теперь все в порядке, и можно прийти в торговый центр в любое время», – сказал сотрудник Lõunakeskus, ответивший на звонок.

Марью Йеэдас, генеральный директор Lõunakeskus, рассказала Elu24, что сегодня утром в торговом центре была объявлена учебная пожарная тревога, в ходе которой из здания эвакуировали около 800 человек, и она длилась около десяти минут. «Мы регулярно организуем учения по эвакуации и тренинги для всех сотрудников торгового центра Lõunakeskus, чтобы убедиться, что персонал готов действовать в кризисной ситуации и проверить функционирование технических систем», – сказала Йеэдас.

«Для того, чтобы учение было максимально правдивым, клиенты и сотрудники не информируются о нем заранее. Посетители быстро реагировали на инструкции и с пониманием относились к ситуации», – сказала представитель Lõunakeskus.

Ключевые слова
Наверх