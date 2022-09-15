ФОТО ⟩ Такая же красотка! Пятилетняя дочь Оливии Уайлд дебютировала в кино

Дочь голливудских звезд Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса Дэйзи в 5-летнем возрасте начала актерскую карьеру. Девочка исполнила эпизодическую роль в фильме «Не волнуйся, дорогая», где снялись Флоренс Пью и Гарри Стайлс, а в качестве режиссера выступила Уайлд.

Судя по опубликованных скриншотах на фанатских страницах в соцсетях, Дэйси сыграла персонажа по имени Роуз и появилась в кадре вместе со звездной мамой, которая в картине исполнила роль Мэри.