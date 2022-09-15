Чт, 15.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Такая же красотка! Пятилетняя дочь Оливии Уайлд дебютировала в кино

Limon.ee
Такая же красотка! Пятилетняя дочь Оливии Уайлд дебютировала в кино
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд Фото: Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pic

Первые кадры с Дэйзи Судейкис в фильме «Не волнуйся, дорогая»

Дочь голливудских звезд Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса Дэйзи в 5-летнем возрасте начала актерскую карьеру. Девочка исполнила эпизодическую роль в фильме «Не волнуйся, дорогая», где снялись Флоренс Пью и Гарри Стайлс, а в качестве режиссера выступила Уайлд.

Судя по опубликованных скриншотах на фанатских страницах в соцсетях, Дэйси сыграла персонажа по имени Роуз и появилась в кадре вместе со звездной мамой, которая в картине исполнила роль Мэри.

Напомним, что показ фильма «Не волнуйся дорогая» в мировых кинотеатрах начнется с 23 сентября. Однако, премьера картины состоялась на прошлой недели во время Венецианского кинофестиваля.

Ключевые слова
Наверх