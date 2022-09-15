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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В популярном мясном ресторане MEAT Resto & Butchery состоялось торжественное закрытие летнего сезона

Limon.ee
В популярном мясном ресторане MEAT Resto & Butchery состоялось торжественное закрытие летнего сезона
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В ресторане MEAT Resto & Butchery, ценным своими мясными блюдами, по желанию клиентов состоялось торжественное прощание с летним сезоном – вечеринка GOLDEN PARTY!

Обновленная в начале лета терраса, которой теперь можно пользоваться круглогодично, и зал ресторана наполнились приглашенными гостями. Феерии вечеру добавила специальная программа.

В программе приняли участие лучшие артисты Эстонии: приятную популярную хаус и танцевальную музыку гостям дарила DJ Janika Tenn, особой грацией и красотой наполняли пространство девушки танцевального шоу Utopia Entertainment, а также некой «изюминки» современным хитам добавили звуки трубы в исполнении Танеля Кууска.

На мероприятии присутствовали и эстонские знаменитости, например, Койт Тооме и Алексей Солтан.

Весь вечер гости могли наслаждаться любимыми блюдами и эксклюзивным шампанским.

Смотри яркую галерею!

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