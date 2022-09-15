ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В популярном мясном ресторане MEAT Resto & Butchery состоялось торжественное закрытие летнего сезона

Обновленная в начале лета терраса, которой теперь можно пользоваться круглогодично, и зал ресторана наполнились приглашенными гостями. Феерии вечеру добавила специальная программа.

В программе приняли участие лучшие артисты Эстонии: приятную популярную хаус и танцевальную музыку гостям дарила DJ Janika Tenn, особой грацией и красотой наполняли пространство девушки танцевального шоу Utopia Entertainment, а также некой «изюминки» современным хитам добавили звуки трубы в исполнении Танеля Кууска.

На мероприятии присутствовали и эстонские знаменитости, например, Койт Тооме и Алексей Солтан.

Весь вечер гости могли наслаждаться любимыми блюдами и эксклюзивным шампанским.