В ресторане MEAT Resto & Butchery, ценным своими мясными блюдами, по желанию клиентов состоялось торжественное прощание с летним сезоном – вечеринка GOLDEN PARTY!
ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В популярном мясном ресторане MEAT Resto & Butchery состоялось торжественное закрытие летнего сезона
В популярном мясном ресторане MEAT Resto & Butchery состоялось торжественное закрытие летнего сезона
Обновленная в начале лета терраса, которой теперь можно пользоваться круглогодично, и зал ресторана наполнились приглашенными гостями. Феерии вечеру добавила специальная программа.
В программе приняли участие лучшие артисты Эстонии: приятную популярную хаус и танцевальную музыку гостям дарила DJ Janika Tenn, особой грацией и красотой наполняли пространство девушки танцевального шоу Utopia Entertainment, а также некой «изюминки» современным хитам добавили звуки трубы в исполнении Танеля Кууска.
На мероприятии присутствовали и эстонские знаменитости, например, Койт Тооме и Алексей Солтан.
Весь вечер гости могли наслаждаться любимыми блюдами и эксклюзивным шампанским.
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