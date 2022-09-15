Вчера день рождения отпраздновала светская львица Мэрилин Нау, которой исполнилось 29 лет. Красотка признавалась, что в этом году отметит свой день рождения в кругу близких, пишет Elu24.
Эстонская звезда соцсетей отпраздновала день рождения: с нетерпением жду много счастья и горшочка с золотом в новом году!
Эстонская звезда соцсетей отпраздновала день рождения: с нетерпением жду много счастья и горшочка с золотом в новом году!
«Праздную со всеми, кто мне близок», – говорит Нау. В этом нет ничего нового – в прошлом году Нау тоже отпраздновала свой праздник в кругу самых близких, и ее друзьям пришлось оставить свои телефоны в коробке, чтобы никто ничего не мог записать. Однако в позапрошлом году Нау устроила дикую вечеринку!
Чего ждет светская красавица от 29-о года жизни? «Честно говоря, я ожидаю много счастья и горшочка с золотом», – смеется Нау. «И удачи во всем, чего я желаю».
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