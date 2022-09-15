Эстонская звезда соцсетей отпраздновала день рождения: с нетерпением жду много счастья и горшочка с золотом в новом году!

«Праздную со всеми, кто мне близок», – говорит Нау. В этом нет ничего нового – в прошлом году Нау тоже отпраздновала свой праздник в кругу самых близких, и ее друзьям пришлось оставить свои телефоны в коробке, чтобы никто ничего не мог записать. Однако в позапрошлом году Нау устроила дикую вечеринку!