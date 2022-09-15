Поскольку в многоквартирных домах еще не начался отопительный сезон, многим приходится терпеть холод в помещении. Алексис из Таллинна пишет в социальных сетях, что ей кажется, будто на улице теплее, чем в квартире, и спрашивает у друзей рекомендации, как согреться, пишет Elu24.
КАК СОГРЕТЬСЯ? ⟩ Жительница Таллинна из холодной квартиры: кажется, что на улице теплее, чем внутри
«Дорогие друзья! Дома очень холодно. Сижу, пишу пост, а пальцы замерзают. Ощущение, что на улице теплее, чем в квартире, хочется обратно на дачу, там печка», – пишет Алексис в Facebook.
«Кто-нибудь может посоветовать, как согреться? Радиатора нет, но немного спасает бутылка горячей воды две собаки рядом. Я пережила многое. Но таких холодов не было давно, даже зимой. Как жить?» – спросила она.
Пост Алексис лайкнуло более 600 человек. Комментаторы любезно делятся лайфхаками, что они делают, чтобы согреться.
«Изделия из овечьей шерсти (носки, жилет, свитер), еще лучше носки из собачьей шерсти. Современный флис не может заменить их. Много лет назад, когда я жила в очень холодном доме, я спала на овчине, и до сих пор, когда сплю на балконе летом, тоже использую овчину», – говорит Рут, добавляя, что острая пища также помогает получить тепло, а также горячий чай.
Релика рассказывает, что у нее та же проблоема, поэтому выходит на прогулки на несколько часов. «А дома под флисовым одеялом или во время уборки согреваешься». Лия также признает, что в квартире действительно холодно. «Горячий чай и горячая ванночка для ног теперь мои друзья», – говорит она.
Тайми считает, что имбирный чай помогает согреться. Имбирный чай рекомендуют многие комментаторы. Однако Марика предложила свой рецепт чая:
«Аюрведический чай со специями разжигает во мне «внутренний огонь». Можно и самому смешать дома – гвоздика молотая, корица цейлонская, сахар коричневый, кардамон, имбирь, перец черный, я еще добавляю куркуму. Все в равных количествах, 0,5 чайной ложки смеси на стакан кипятка, даю настояться и, когда достаточно остынет, добавляю мед».
Помимо теплых пряных чаев и острой пищи, рекомендуется зажечь побольше свечей и обзавестись термобельем и одеждой из мериносовой шерсти. «Теплая одежда из мериносовой шерсти хорошо прилегает к телу, если есть, то лечебный пояс с турмалином. Огненное дыхание (из йоги). Вышеупомянутый чай с имбирем и пряностями. Разогрейте запястья и большие пальцы над свечой», – говорит Хели.
«Рекомендую сушеный имбирь, он согревает. Во время прогулок в холодные зимние дни он наиболее эффективен для меня», – говорит Пилле.
Аве делится своими мыслями: «Я думала, когда проснулась, что в комнату продувает. Тем не менее, я нараспашку открываю окна ранним утром, впускаю в комнату свежий воздух, вдыхаю утреннюю свежесть и приветствую осень. Я начинаю день с какао или кофе, к которым осенью добавляю кайенский перец, кардамон и корицу. Суп-пюре из тыквы с имбирем и кардамоном помогает всей семье согреться. Я посыпаю жареный лук небольшим количеством чили».
«Таким образом, вы можете согреться, а затем играет динамичная музыка, лучшее время для осенней уборки, лишние вещи за борт, летние – по коробкам, зимние вещи – в шкаф», – описывает Ану. «Светодиодная подсветка над окнами для вечернего отдыха. И, наконец, чтобы успокоиться, зажигаю свечи, завариваю травяной чай с медом и корицей, заворачиваюсь в овечье одеяло и читаю книгу или смотрю хороший фильм».
«Время хюгге начинается, как говорят датчане. Теплая одежда, мериносовые носки и свечи – лучшие спутники осенью», – советует в заключение Ану.
Однако предложение Марго звучит совсем иначе:
«Если хочешь тепла, закрой глаза и представь, что сидишь у большого костра. Когда огонь погаснет, положите угли в посуду и сядьте с углями на колени... И продолжайте повторять: мне жарко, так жарко...»
«Душ отлично помогает. Сначала теплая, затем чуть более горячая вода, чем обычно, дайте телу согреться. Пусть теплая вода стекает по шее, вдоль позвоночника. Как только тело согреется, медленно начните добавлять холодную воду. Крутись, пока не начнешь визжать, визжи, смейся и делай воду еще холоднее... Оденься. Теперь тебе будет казаться, что в комнате теплее и если ты откроешь окно, тебя может обнять холодный ветер».
Алексис, автор поста, сказала порталу Elu24, что по возможности нужно больше двигаться и быть активным. «Не надо злиться, что дома холодно. Есть много рецептов, как согреться», – говорит она. «Нужно продолжать двигаться, ведь мир меняется и жизнь становится интереснее, столько всего прекрасного еще впереди. Мир меняется, но и мы тоже. Лучше действовать, чем грустить», – считает Алексис.