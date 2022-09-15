КАК СОГРЕТЬСЯ? ⟩ Жительница Таллинна из холодной квартиры: кажется, что на улице теплее, чем внутри

«Дорогие друзья! Дома очень холодно. Сижу, пишу пост, а пальцы замерзают. Ощущение, что на улице теплее, чем в квартире, хочется обратно на дачу, там печка», – пишет Алексис в Facebook.

«Кто-нибудь может посоветовать, как согреться? Радиатора нет, но немного спасает бутылка горячей воды две собаки рядом. Я пережила многое. Но таких холодов не было давно, даже зимой. Как жить?» – спросила она.

Пост Алексис лайкнуло более 600 человек. Комментаторы любезно делятся лайфхаками, что они делают, чтобы согреться.

«Изделия из овечьей шерсти (носки, жилет, свитер), еще лучше носки из собачьей шерсти. Современный флис не может заменить их. Много лет назад, когда я жила в очень холодном доме, я спала на овчине, и до сих пор, когда сплю на балконе летом, тоже использую овчину», – говорит Рут, добавляя, что острая пища также помогает получить тепло, а также горячий чай.

Kuum tee aitab sooja saada. Foto on illustreeriv. Фото: Alastair Grant, Scanpix

Релика рассказывает, что у нее та же проблоема, поэтому выходит на прогулки на несколько часов. «А дома под флисовым одеялом или во время уборки согреваешься». Лия также признает, что в квартире действительно холодно. «Горячий чай и горячая ванночка для ног теперь мои друзья», – говорит она.

Тайми считает, что имбирный чай помогает согреться. Имбирный чай рекомендуют многие комментаторы. Однако Марика предложила свой рецепт чая: