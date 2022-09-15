Порадуйте свои вкусовые сосочки: лакомая выставка работает в квартале Ротерманна

Авторы говорят, что на такую фотосессию их вдохновила колоритная, уникальная и аппетитная за счет количества кафешек и ресторанов, а также смачных построек архитектура квартала Ротерманна. Возникла мысль – каким был бы любимый горожанами квартальчик, если бы он был лакомым куском пирога?

На один вечер открытия необычой выставки фотографии ожили и стали полноценными актерами кулинарного представления. Их можно было не только видеть, но и воспринимать на вкус и наслаждаться их пьянящим ароматом.

Например, посетители могли попробовать инсталляцию тарталеток с маракуйей, где крохотная зеленая лужайка перевоплотилась в дорожку из сиропа цветов бузины и крыжовника под аккомпанимент соблазнительных композиций из артишоков и каперсов.

Выставка в Пальмовой галерее (Ротерманни, 8) открыта до 30 октября с 8:00 до 20:00.

Хелис Хейтер — фуд-дизайнер, получившая образование в Милане. В своей студии под названием Enda Heiter x она работает над различными творческими и кулинарными проектами, в том числе занимается дизайном продуктов питания, фуд-стилистикой, создает гастрономические инсталляции.