Эстонский фуд-дизайнер Хелис Хейтер и фотограф Лаура Нестор открыли уникальную выставку «Аппетитно» в галерее Rotermann's Palm Gallery, где на один вечер картины ожили, а гости смогли прочувствовать фотографии всеми пятью чувствами.
Порадуйте свои вкусовые сосочки: лакомая выставка работает в квартале Ротерманна
Авторы говорят, что на такую фотосессию их вдохновила колоритная, уникальная и аппетитная за счет количества кафешек и ресторанов, а также смачных построек архитектура квартала Ротерманна. Возникла мысль – каким был бы любимый горожанами квартальчик, если бы он был лакомым куском пирога?
На один вечер открытия необычой выставки фотографии ожили и стали полноценными актерами кулинарного представления. Их можно было не только видеть, но и воспринимать на вкус и наслаждаться их пьянящим ароматом.
Например, посетители могли попробовать инсталляцию тарталеток с маракуйей, где крохотная зеленая лужайка перевоплотилась в дорожку из сиропа цветов бузины и крыжовника под аккомпанимент соблазнительных композиций из артишоков и каперсов.
Выставка в Пальмовой галерее (Ротерманни, 8) открыта до 30 октября с 8:00 до 20:00.
Хелис Хейтер — фуд-дизайнер, получившая образование в Милане. В своей студии под названием Enda Heiter x она работает над различными творческими и кулинарными проектами, в том числе занимается дизайном продуктов питания, фуд-стилистикой, создает гастрономические инсталляции.
Лаура Нестор окончила EKA по специальности фотография. Работала фотографом в течение 20 лет, занималась сценической фотографией, сделала много снимков для обложек журналов, реклам, у нее было несколько персональных выставок.