Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги

В финансовых вопросах вы проявляете осторожность, и это помогает укрепить материальное положение и сделать накопления, которые подарят уверенность в завтрашнем дне. Вас ждут небольшие траты, которые будут связаны с семейным событием.

Отношения с партнером могут обостриться. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо быть предельно честными друг с другом. Разговор по душам поможет расставит все точки над и, прояснив ситуацию. Обман и недосказанность может привести к разрыву. Свободные представители знака могут встретить свою вторую половинку онлайн.

Гороскоп на октябрь 2022 – Лев

В этом месяце звезды советуют Львам не соглашаться на меньшее. Здоровый эгоизм еще никому не навредил, поэтому ставить себя на первое место необходимое условие для счастья и благополучия. Не позволяйте собой манипулировать и всегда отстаивайте свою точку зрения. Пришло время снять маску и быть собой. В профессиональной сфере вы сможете достичь больших успехов, и это поможет увеличить ваш доход. Вы сможете удовлетворить все свои финансовые потребности, не беспокоясь о том, что у вас недостаточно денег.

Львы посмотрят на любовную сторону своей жизни под другим углом, и это поможет осознать ваши желания и намерения. Свободные знаки поймут, какой человек им нужен в качестве партнера. Люди в отношениях смогут вернуть страсть. Это будет вашим вторым медовым месяцем.

Гороскоп на октябрь 2022 – Дева