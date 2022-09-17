Многие знают, что дом не нужно перегружать вещами, которые уже потеряли свою актуальность и которым вряд ли будет найдено применение в ближайшем будущем.
Легко наводится порча: какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома
Профессиональные организаторы пространства рекомендуют избавить от таких вещей, чтобы вдохнуть в жилище позитивную энергию. Но, как оказалось, существуют правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не появились какие-либо жизненные проблемы. Об этом пишет сайт телеканала СТБ.
Нельзя ни в коем случае выбрасывать сумку или кошелек. С давних времен эти аксессуары символизируют финансовое благополучие и хранят в себе энергию, которая притягивает деньги. Выбросив их, можно столкнуться с проблемами, связанными с деньгами. А тому, кто их возьмет, перейдет все везение бывшего хозяина. Лучше закопать их в землю недалеко от молодого дерева и тогда можно смело носить с собой другое портмоне или сумку.
К хлебу с древности относились бережно и с уважением. Его нельзя выбрасывать, иначе семья никогда не будет сытой. Если он по какой-либо причине испортился, стоит его отдать какому-то животному.
Как гласят давние приметы, выброшенное нижнее белье может привлечь различные ссоры и разногласия в семейную жизнь. Может дойти и до развода. Чтобы такого не произошло, стоит его порвать или сжечь.
На детскую одежду легко наводится порча, чем и пользуются разные колдуны или недоброжелатели. Поэтому ее лучше отдать нуждающимся детям в приютах.
Через различные фотографии также можно навести порчу на того, кто на них изображен. Если человеку необходимо избавиться от фото, тогда лучше всего его просто сжечь.
Веник или швабра, по преданиям, принадлежали ведьмам и домовым. Их можно выбрасывать, но на далеком расстоянии от дома. Тогда вся плохая энергия уйдет вместе с выброшенным предметом.