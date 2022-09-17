Легко наводится порча: какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома

Профессиональные организаторы пространства рекомендуют избавить от таких вещей, чтобы вдохнуть в жилище позитивную энергию. Но, как оказалось, существуют правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не появились какие-либо жизненные проблемы. Об этом пишет сайт телеканала СТБ.

Нельзя ни в коем случае выбрасывать сумку или кошелек. С давних времен эти аксессуары символизируют финансовое благополучие и хранят в себе энергию, которая притягивает деньги. Выбросив их, можно столкнуться с проблемами, связанными с деньгами. А тому, кто их возьмет, перейдет все везение бывшего хозяина. Лучше закопать их в землю недалеко от молодого дерева и тогда можно смело носить с собой другое портмоне или сумку.

К хлебу с древности относились бережно и с уважением. Его нельзя выбрасывать, иначе семья никогда не будет сытой. Если он по какой-либо причине испортился, стоит его отдать какому-то животному.

Как гласят давние приметы, выброшенное нижнее белье может привлечь различные ссоры и разногласия в семейную жизнь. Может дойти и до развода. Чтобы такого не произошло, стоит его порвать или сжечь.

На детскую одежду легко наводится порча, чем и пользуются разные колдуны или недоброжелатели. Поэтому ее лучше отдать нуждающимся детям в приютах.

Через различные фотографии также можно навести порчу на того, кто на них изображен. Если человеку необходимо избавиться от фото, тогда лучше всего его просто сжечь.