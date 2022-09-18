Как арбузик: десять популярных ошибок в стиле, которые подчеркнут живот и отсутствие талии

Облегающие приталенные платья

Зачастую девушки, желая визуально уменьшить фигуру, выбирают облегающие платья с акцентом на талии. Но все, что облегает, объемы только подчеркивает. И акценты расставляет вовсе не те. Лучше выбрать платье более свободного силуэта — тоже приталенное, но не слишком сильно. И не облегающее тело как перчатка.

Платья с заниженной талией

Такие вещи — опасный выбор для всех: даже девушкам с модельной фигурой платья с заниженной талией могут ее подпортить. Почему? Потому что они вытягивают верх тела, при этом укорачивая ноги. А также «крадут» естественную линию талии, придавая фигуре хозяйки форму прямоугольника, к которой девушки по своему желанию стремятся редко. И, конечно, такие платья часто акцентируют внимание еще и на животе.

Комбинезоны

Практически все комбинезоны подчеркивают живот и бока. Даже плотные джинсовые или в стиле сафари — а варианты из тонких и легких тканей делают то же самое еще сильнее.

Лишний объем в области талии и живота

Часто девушки ошибочно полагают, что дополнительный декор поможет скрыть недостатки фигуры: драпировки или оборки спрячут живот, пышные рукава отвлекут внимание от широких плеч. Но на самом деле такие детали создают еще больший акцент на проблемной зоне. Есть риск «пририсовать лишнее» и для хрупких девушек.

Низкая посадка

Джинсы с заниженной талией, которые были так популярны в нулевые, уже несколько сезонов прорываются обратно в списки трендов. Радоваться этому или нет — решайте сами. Наше дело — предупредить: такие модели сильно искажают силуэт. И акцентируют внимание как раз на животе.

Если все-таки решите приобрести пару, обязательно реалистично подойдите к выбору размера, не пытаясь себе польстить. Брюки на размер меньше с поднимающимися над ремнем боками — точно плохая идея.

Юбка-карандаш