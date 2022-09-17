Заваливают любимых подарками и выполняют все прихоти: 4 имени мужчин-подкаблучников

Будет задаривать любимую цветами

Любовь для Романа - смысл жизни. Он еще в детстве мечтал о том, чтобы найти любимую. Обладатель этого имени будет носить ее на руках и сдувать с нее пылинки. Рома будет во всем советоваться со своей партнершей, потому что уважает ее и оставляет за ней право выбора. Этот мужчина будет приходить домой с цветами и устраивать сюрпризы. Роман будет исполнять любые капризы.

Настоящий подкаблучник, который это скрывает

Анатолий во всем подчиняется своей женщине, но перед друзьями пытается показать, что он хозяин в доме, а любимая делает все, что он скажет. Он будет миллион раз извиняться, если придет домой позже обычного. Анатолий будет проявлять свою строгость перед друзьями и на работе, а дома будет нежиться в объятиях любимой.

Любит угождать женщинам

Сергей может угождать даме ради собственной выгоды, хотя альфонсом он становится редко. Он еще с детства был в центре внимания девушек и ему нравится быть подкаблучником. Он может получать подарки от статусной любимой в ответ на его угождении ей.

Женщина будет главной в этой паре