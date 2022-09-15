Таллиннец нашел неожиданную причину, по которой памятник танку в Ивангороде установлен временно

Со стороны всё мероприятие выглядело так, будто подросток пытался выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать свою значимость. Пользователи Сети и активные жители Эстонии задались вопросом: почему на танке-памятнике появилась табличка с надписью «установлен временно» и акцент сделан именно на втором слове.

Табличка на памятнике в Ивангороде. Фото: Соцсети

Пользователь соцсети Facebook из Таллинна нашел ответ на интересующий многих вопрос. Он написал: «Многие задаются вопросом, почему танк в Ивангороде установлен ВРЕМЕННО (сохранена авторская капслокация). По-моему, тут никакой интриги нет. Посмотрите на этот холм – видно же, что грунт осыпается».

Ивангородский памятник в день его открытия. Фото: Edgar Gergel