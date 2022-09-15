В прошлое воскресенье в российском Ивангороде на границе с Эстонией установили танк Т-34, идентичный демонтированному в Нарве.
Таллиннец нашел неожиданную причину, по которой памятник танку в Ивангороде установлен временно
Со стороны всё мероприятие выглядело так, будто подросток пытался выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать свою значимость. Пользователи Сети и активные жители Эстонии задались вопросом: почему на танке-памятнике появилась табличка с надписью «установлен временно» и акцент сделан именно на втором слове.
Пользователь соцсети Facebook из Таллинна нашел ответ на интересующий многих вопрос. Он написал: «Многие задаются вопросом, почему танк в Ивангороде установлен ВРЕМЕННО (сохранена авторская капслокация). По-моему, тут никакой интриги нет. Посмотрите на этот холм – видно же, что грунт осыпается».
Комментаторы тут же принялись обсуждать этот пост: «До первых штормов», – написал один из комментирующих. «Видимо, потом его отправят в район боевых действий. С теми потерями боевой техники при бегстве из Харьковской области, может скоро понадобиться», – высказалась вторая.