По крайней мере, спутала эстонский флаг с украинским. Таким образом, в списке стран две независимые республики – Эстония и Украина – обозначены одним и тем же флагом.
Мы чего-то не знаем? Крупнейшая в мире круизная компания посчитала Эстонию частью Украины
Крупнейшая в мире круизная компания MSC Cruises на своей домашней странице обозначила Эстонию украинским флагом. На официальном сайте фирмы при выборе страны проживания выпадает меню стран, где напротив Эстонии красуется не наш сине-черно-белый триколор, а сине-желтый флаг Украины. Может, веб-разработчики из этой фирмы просто недавно были в Таллинне и прогуливались по площади Вабадузе, где уже почти полгода висят два флага. Один из них – в знак поддержки народа Украины.
Нашим балтийским странам-соседкам – Латвии и Литве – повезло больше, их флаги не перепутали с другими.
Как вы относитесь к такой ошибке со стороны крупного бизнеса?
Mediterranean Shipping Company S.A. – базирующаяся в Женеве (Швейцария) частная судоходная компания, вторая в мире – после A.P. Moller-Maersk – по вместимости контейнеровозов: на конец ноября 2017 года оперировала 506 судами, вмещающими в общей сложности 3,14 миллиона 20-футовых эквивалентов (из них 190 судов, на которые приходится 34,4 процента вместимости, – собственные).