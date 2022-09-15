Мы чего-то не знаем? Крупнейшая в мире круизная компания посчитала Эстонию частью Украины

Крупнейшая в мире круизная компания MSC Cruises на своей домашней странице обозначила Эстонию украинским флагом. На официальном сайте фирмы при выборе страны проживания выпадает меню стран, где напротив Эстонии красуется не наш сине-черно-белый триколор, а сине-желтый флаг Украины. Может, веб-разработчики из этой фирмы просто недавно были в Таллинне и прогуливались по площади Вабадузе, где уже почти полгода висят два флага. Один из них – в знак поддержки народа Украины.