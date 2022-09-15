Если вы настолько привязаны к своей собаке, что позволяете запрыгивать в вашу постель, просто сверьтесь с этим списком – на всякий случай.
Собак этих трех пород нельзя пускать в кровать ни при каких обстоятельствах
Оказывается, не все породы собак подходят для «постельного режима». Эксперты, составившие рейтинг, оценивали такие параметры, как громкость лая и склонность пса к линьке. И вот он, готовый список из трех лучших и трех худших вариантов для тех, кто любит поваляться в обнимку с песиком, пишет Life.
Мальтийская болонка
Если вы – хозяин мальтийской болонки, можете спать спокойно: это лучшая порода, с которой можно делить постель. У этих маленьких собачек выделяется мало слюны и почти не выпадает шерсть, а любовь к лаю и активности эксперты оценили всего в три балла.
Йоркширский терьер
На втором месте – йоркширский терьер. Хотя у этой породы высокие баллы за громкость лая и активность, такие пушистики крепко спят. А отсутствие линьки и слюнотечения повышает их шансы проваляться всю ночь рядом с вами, не доставив неудобств.
Ши-тцу
Третью строчку рейтинга лучших пород для совместного сна занимает ши-тцу. У неё по одному баллу за слюнотечение и линьку и три — за лай и энергичность.
А теперь мы назовем породы, которых лучше к себе в кровать не приглашать!
Бернский зенненхунд – худший вариант для тех, кто любит приглашать собак в постель. У этой породы пять баллов за линьку, по три – за слюнотечение и лай и четыре – за энергичность. Плюс ко всему это довольно крупная собака, так что о комфортном отдыхе в ее компании не может быть и речи.
Акита-ину
Японская акита выглядит как плюшевая игрушка, которую так и хочется заключить в объятия. Но вестись на это не стоит. Эксперты дают ей пять баллов за потерю шерсти и по три — за шумность и энергичность. Слюней у акиты почти нет, но в данном случае это вряд ли можно назвать преимуществом.
Леонбергер
На третьем месте – леонбергер. Это довольно крупная собака: средняя длина туловища – около 70 см. В антирейтинге она получила четыре балла за линьку и по три – за остальные параметры.