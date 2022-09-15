Согласно статистике Coop Pank, рост цен на товары длительного пользования заставил людей все чаще обращаться к страхованию при покупке новых мобильных телефонов, очков и даже газонокосилок.
СТРАХУЕМ ПОКУПКИ ⟩ За сломанные телефоны и очки все чаще требуют возмещения в рамках страхования покупок
«Полтора года назад Coop Pank стал единственным в Эстонии банком, начавшим предлагать бесплатное страхование покупок для всех своих частных банковских карт, и в этом году были выплачены десятки компенсаций за новые сломанные или украденные товары длительного пользования», - рассказал руководитель страхового направления Coop Pank Райво Пийбор.
Например, этим летом клиент банка наехал на своей новой газонокосилке на торчащую из земли металлическую трубу, в результате чего машина стала непригодной для использования. А еще один страховой случай произошел из-за того, что кошка в клочья расцарапала новенькую палатку. Значительная часть страховых случаев связана с падением вещей. «Один из наших клиентов ехал с семьей к морю. Когда по дороге их остановила полиция, водителю пришлось выйти из машины, чтобы достать документ из багажника. При этом он уронил телефон на асфальт, и устройство перестало работать. Благодаря страхованию покупок владелец оплатил собственную ответственность в размере 30 евро, а остальную часть компенсировала страховка, – привел пример Пийбор. – Еще была ситуация, когда сидящий на коленях ребенок ухватился за очки родителя, и они упали. И в тот же момент старший ребенок случайно наступил на упавшие очки».
Пийбор добавил, что подобные инциденты могут случиться с каждым из нас в любое время, и бесплатное страхование покупок является в таких ситуациях отличным подспорьем – особенно сейчас, когда рост цен с каждым днем снижает покупательную способность людей. «К сожалению, еще не все клиенты осознали наличие этой возможности, поскольку бесплатное страхование покупок, предоставляемое с дебетовой картой, является на эстонском рынке уникальным и достаточно инновационным решением», - отметил Пийбор.
При оплате с помощью частной дебетовой или кредитной карты Coop Pank на все товары длительного пользования стоимостью от 100 до 2500 евро распространяется автоматическое и бесплатное страхование покупок. Так, для клиентов банка страховка покрывает, например, все новые мобильные телефоны, электросамокаты, бытовую технику, а также более дорогую одежду и обувь. Если вещь, купленная с помощью банковской карты, в течение шести месяцев окажется сломана, украдена или уничтожена, страховка возместит стоимость ремонта или замены вещи. В этом случае собственная ответственность покупателя составляет всего 30 евро. Клиенту необходимо лишь сообщить об ущербе партнеру банка – страховой компании If.