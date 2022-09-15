СТРАХУЕМ ПОКУПКИ ⟩ За сломанные телефоны и очки все чаще требуют возмещения в рамках страхования покупок

«Полтора года назад Coop Pank стал единственным в Эстонии банком, начавшим предлагать бесплатное страхование покупок для всех своих частных банковских карт, и в этом году были выплачены десятки компенсаций за новые сломанные или украденные товары длительного пользования», - рассказал руководитель страхового направления Coop Pank Райво Пийбор.

Например, этим летом клиент банка наехал на своей новой газонокосилке на торчащую из земли металлическую трубу, в результате чего машина стала непригодной для использования. А еще один страховой случай произошел из-за того, что кошка в клочья расцарапала новенькую палатку. Значительная часть страховых случаев связана с падением вещей. «Один из наших клиентов ехал с семьей к морю. Когда по дороге их остановила полиция, водителю пришлось выйти из машины, чтобы достать документ из багажника. При этом он уронил телефон на асфальт, и устройство перестало работать. Благодаря страхованию покупок владелец оплатил собственную ответственность в размере 30 евро, а остальную часть компенсировала страховка, – привел пример Пийбор. – Еще была ситуация, когда сидящий на коленях ребенок ухватился за очки родителя, и они упали. И в тот же момент старший ребенок случайно наступил на упавшие очки».

Пийбор добавил, что подобные инциденты могут случиться с каждым из нас в любое время, и бесплатное страхование покупок является в таких ситуациях отличным подспорьем – особенно сейчас, когда рост цен с каждым днем ​​снижает покупательную способность людей. «К сожалению, еще не все клиенты осознали наличие этой возможности, поскольку бесплатное страхование покупок, предоставляемое с дебетовой картой, является на эстонском рынке уникальным и достаточно инновационным решением», - отметил Пийбор.