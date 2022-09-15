Ситуация на видео в очередной раз показывает, что все зависит от человека, а не от его места работы. На этот раз пострадавшим от агрессивных действий женщины-пассажира оказался водитель такси BOLT.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
«Скажу, что здесь было 300 евро, ты у меня забрал 200, на**уй»: агрессивная женщина оскорбляла и шантажировала водителя BOLT
«Скажу, что здесь было 300 евро, ты у меня забрал 200, на**уй»: агрессивная женщина оскорбляла и шантажировала водителя BOLT
По Сети разлетелось видео, где агрессивно настроенная женщина угрожает, оскорбляет и шантажирует водителя такси BOLT. Нервной системе таксиста стоит позавидовать, молодой человек ведет себя крайне сдержанно и старается не реагировать на оскорбления.
«Ты вымогатель. Я скажу, что ты у меня забрал, н**уй»,– шатнажируя, кричит пассажирка на водителя за то, что тот из-за начавшихся в его адрес оскорблений остановил машину и не повез клиентку дальше до ее дома.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
@carfiresos
А потом они заявляют в полицию, что их якобы изнасиловать пытались, а водителей Bolt блокируют
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