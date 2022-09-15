«Скажу, что здесь было 300 евро, ты у меня забрал 200, на**уй»: агрессивная женщина оскорбляла и шантажировала водителя BOLT

По Сети разлетелось видео, где агрессивно настроенная женщина угрожает, оскорбляет и шантажирует водителя такси BOLT. Нервной системе таксиста стоит позавидовать, молодой человек ведет себя крайне сдержанно и старается не реагировать на оскорбления.

«Ты вымогатель. Я скажу, что ты у меня забрал, н**уй»,– шатнажируя, кричит пассажирка на водителя за то, что тот из-за начавшихся в его адрес оскорблений остановил машину и не повез клиентку дальше до ее дома.